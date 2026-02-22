Pasión y poder: de qué trata "Amor y riqueza", la serie turca de Netflix que te atrapará desde el inicio
Protagonizada por Engin Akyürek y Asli Enver, la ficción narra el choque entre una mujer de la élite de Estambul y un magnate. Ideal para ver el fin de semana
Estrenada en octubre de 2025, la serie logró conquistar a quienes disfrutan de relatos apasionados, conflictos de poder y romances imposibles. Ambientada en la imponente Estambul, la historia combina lujo, ambición y sentimientos profundos, en capítulos que mantienen la tensión de principio a fin.
La ficción se apoya en un choque de mundos: el del dinero heredado y el del éxito construido desde cero, una combinación que desata enfrentamientos, decisiones límite y un amor que nadie esperaba.
De qué trata "Amor y riqueza"
"Amor y riqueza" narra la historia de Nihal, una mujer perteneciente a una familia poderosa, cuya vida de privilegios comienza a tambalear cuando debe regresar desde Francia para ayudar a su padre a saldar importantes deudas.
En ese contexto aparece Osman, un magnate que construyó su fortuna con inteligencia, riesgo y determinación. Su llegada sacude a la élite de Estambul y desata una guerra silenciosa entre familias, intereses económicos y egos enfrentados.
Lo que comienza como una lucha de poder se transforma lentamente en un romance intenso e inesperado, donde ambos protagonistas deberán elegir entre el amor, el orgullo y aquello que verdaderamente desean. La serie pone en juego temas como la ambición, la herencia, el deseo y el precio del éxito.
Miradas intensas, discusiones cargadas de emoción y una ciudad que funciona como un personaje más convierten a esta serie en una opción ideal para los fanáticos del romance dramático. Con una narrativa envolvente y capítulos que no dan respiro, "Amor y riqueza" sigue siendo una de las series románticas más elegidas de Netflix, perfecta para quienes buscan emociones fuertes y amores que dejan huella.
Reparto de "Amor y riqueza"
Uno de los grandes aciertos de la serie es su elenco, encabezado por figuras destacadas de la televisión turca.
Reparto principal:
-
Engin Akyürek como Osman Bulut
Asli Enver como Nihal Baydemir
Serkan Altunorak como Engin
Ismail Demirci como Mahir Bulut
Dolunay Soysert como Songul Bulut
Taro Emir Tekin como Arda Bulut
Zeynep Oymak como Berna
Nur Fettahoglu como Leyla
Tráiler de "Amor y riqueza"
