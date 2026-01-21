Chechu Bonelli salió al cruce de los rumores de romance con Facundo Pieres: qué dijo

Si bien dejó en claro que no existe un romance, Bonelli no esquivó los halagos al referirse a Pieres y reconoció sus cualidades personales. En ese sentido, lo definió como “un muy buen candidato” y remarcó que “es hermoso”, comentarios que, lejos de cerrar el tema, avivaron aún más la curiosidad de los cronistas y del público.

Sin embargo, cuando la charla avanzó y surgió la pregunta sobre si alguna vez hubo algo más que una amistad entre ellos, la modelo se mostró incómoda, evitó dar precisiones y optó por no profundizar en ese aspecto, dejando la respuesta en un terreno ambiguo.

“Fue simplemente una cena. Una cena de amigos, qué sé yo. Lo conozco desde el 2008. Hoy es eso, es nada, somos amigos, compartimos unos mates en Punta del Este y compartí una cena, que fue lo que vieron y no tengo mucho más para decir”, dijo la modelo, buscando cerrar la discusión sobre las imágenes que circularon en redes y portales de espectáculos.