Chechu Bonelli salió al cruce de los rumores de romance con Facundo Pieres: qué dijo
Chechu Bonelli aclaró cuál es su vínculo con el polista tras las fotos juntos en la costa y buscó bajarle el tono a las versiones de un supuesto romance.
Luego de que comenzaran a circular imágenes que la mostraban junto a Facundo Pieres en distintos puntos de la Costa Atlántica, Chechu Bonelli decidió romper el silencio y aclarar públicamente cuál es el verdadero vínculo que la une al reconocido polista, ex pareja de Zaira Nara. Las versiones se dispararon tras ser vistos conversando distendidos en Punta del Este y compartiendo una cena, situaciones que rápidamente alimentaron especulaciones sobre un posible nuevo romance en el mundo del espectáculo y el deporte de alto perfil.
En diálogo con Puro Show, la modelo fue contundente al explicar que la relación con Pieres no es nueva ni reciente, sino que se remonta a muchos años atrás. Según detalló, se conocen desde 2008 y el trato entre ambos siempre se dio en un marco estrictamente amistoso, más allá de la cercanía que puedan mostrar en público.
De esta manera, buscó bajarle el tono a las versiones que la vinculaban sentimentalmente con el polista, quien en el último tiempo volvió a estar en el centro de la escena mediática tras su separación de Zaira Nara.
Si bien dejó en claro que no existe un romance, Bonelli no esquivó los halagos al referirse a Pieres y reconoció sus cualidades personales. En ese sentido, lo definió como “un muy buen candidato” y remarcó que “es hermoso”, comentarios que, lejos de cerrar el tema, avivaron aún más la curiosidad de los cronistas y del público.
Sin embargo, cuando la charla avanzó y surgió la pregunta sobre si alguna vez hubo algo más que una amistad entre ellos, la modelo se mostró incómoda, evitó dar precisiones y optó por no profundizar en ese aspecto, dejando la respuesta en un terreno ambiguo.
“Fue simplemente una cena. Una cena de amigos, qué sé yo. Lo conozco desde el 2008. Hoy es eso, es nada, somos amigos, compartimos unos mates en Punta del Este y compartí una cena, que fue lo que vieron y no tengo mucho más para decir”, dijo la modelo, buscando cerrar la discusión sobre las imágenes que circularon en redes y portales de espectáculos.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario