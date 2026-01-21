Sofía Gonet llevó a Mernuel a MasterChef Celebrity para su primera cita: ¿romance en puerta?

MasterChef Celebrity volvió a regalar un momento inesperado cuando Sofía Gonet, más conocida como La Reini, ingresó a las cocinas acompañada por el streamer Mernuel. Lejos de tratarse de una amistad de larga data o un lazo familiar, la influencer blanqueó en pleno programa que se trataba de algo mucho más reciente… y especial.