Cher rompió el silencio sobre la diferencia de edad con su novio: qué dijo

Entre risas, Cher admitió que disfruta de la jovialidad como estilo de vida. "Voy a cumplir 80 años en mayo del año próximo, y sigo esperando que me invada una sensación de madurez, pero no llega, y no tengo ningún complejo con el envejecimiento", aseguró.

"No sé hacer otra cosa, ¿qué voy a hacer? Amo lo que hago", sostuvo. Frente a la pregunta de si la edad fue un tema dentro de la relación con su pareja en algún momento, entre suspiros respondió: "Gracias a Dios, no, jamás lo fue".

"Él simplemente dice: 'Sabes, uno envejece, pero el espíritu sigue siendo joven', y es cierto, porque yo tengo 79, pero no envejecí en espíritu", manifestó.

Además aseguró que se toman con humor los comentarios negativos, y asegura que no les afecta en lo absoluto lo que otros piensen sobre sus decisiones. "Nos dá igual, porque nadie sabe lo que pasa entre nosotros, que la pasamos genial y en definitiva ellos no viven mi vida", remarcó.

A modo de confidencia, contó que solía decirle a sus amigas que no quería salir más con jóvenes, pero está feliz de no haber desistido. "Nunca es tarde para encontrar el amor", sentenció.

La artista definió el flechazo con su novio como "inexorable", y siente que es el amor de su vida. "Solía pedir desde lo profundo de mi ser: ‘Dios, dame un hombre y un niño pequeño’, y exactamente eso fue lo que recibí", reveló.

Edwards además es padre de Slash, un niño de 6 años, que suele compartir el día a día con la pareja. "Es muy divertido, muy inteligente, es un verdadero encanto y tenemos una linda relación", comentó Cher, que es madre de Chaz Bono, de 56 años, y de Elijah Blue, de 49.

La pareja ha compartido distintos momentos en público. Han asistido juntos a eventos como la Semana de la Moda de Nueva York, durante la presentación de Valentino Beauty, y a la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Rock & Roll 2024 en Cleveland, donde también estuvo presente el hijo de Edwards.

Incluso, de acuerdo con fuentes citadas por el medio Daily Mail, su hijo Chaz Bono, aseguró que la famosa es ciega a las “verdaderas intenciones” de AE a pesar de mostrar “una bandera roja tras otra”.

A estos temores se suma el supuesto interés de la cantante en modificar su testamento para incluir al productor musical, un movimiento que algunos consideran una señal de alarma.