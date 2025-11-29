Cherquis Bialo relató su momento más duro y habló de su recuperación: "Haga lo que tenga que hacer"
El periodista dio a conocer el complejo cuadro de salud que enfrentó: relató que estuvo “contra las cuerdas” y la recuperación le permitió “volver a ser”.
El reconocido periodista deportivo Ernesto Cherquis Bialo relató el profundo proceso que atravesó para recuperarse de una grave crisis de salud, una experiencia que describió con metáforas del boxeo, disciplina que marcó su carrera. Desde un stream compartió su vivencia, recordando cada etapa de la enfermedad y de su posterior evolución.
Todo comenzó con una serie de complicaciones que escalaron rápidamente hasta convertirse en un cuadro crítico: "Yo tuve un enfriamiento que se convirtió en un broncoespasmo, que se transformó en una pulmonía y que terminó... con una neumonía bilateral".
Ese problema respiratorio derivó en el mayor desafío: "La falta absoluta de defensas hizo que dejara de funcionar mi médula. Y cuando mi médula dejó de funcionar, el organismo reaccionó con una leucemia". A su vez, Bialo evocó el momento más duro que vivió en el Hospital Alemán, cuando la médica se acercó a darle un mensaje devastador: "No tengo buenas noticias. La médula no funciona. Haga lo que tenga que hacer. Despídase de quien se tenga que despedir, firme los papeles que tiene que firmar".
Pero 48 horas después, ocurrió lo inesperado: la profesional volvió con un cambio absoluto en el panorama, anunciando que su médula había comenzado a reaccionar. Apelando a su pasión por el boxeo, explicó su pelea por sobrevivir: "Luché hasta la última campanada, piña va, piña viene, me comí cada cross de derecha, cada gancho de izquierda, y sin embargo, contra las cuerdas, banqué, banqué, banqué".
En la actualidad, vive una etapa renovada y con otro enfoque sobre sí mismo: "Para mí, no solo resulta reivindicatorio, sino que me permite pasar de un estado de haber sido a un estado de estar siendo. He vuelto a ser, estoy siendo".
