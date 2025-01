Chiche Gelblung destrozó a Wanda Nara y Mauro Icardi: "Son pobre gente, me deprimen"

"El nivel de exposición de esos padres es lamentable. No es culpa de los medios, son los padres los que tienen que hacerse cargo", reflexionó el conductor, mostrando su malestar por cómo los pequeños quedan expuestos ante la mirada pública.

chiche gelblung sobre wanda e icardi.mp4

Gelblung continuó con una fuerte declaración: "Les diría que son pobre gente, me dan un poco de pena que necesiten eso todo el tiempo. Si no tenés otros recursos y eso te hace feliz, está bien, pero los chicos no tienen la culpa. Ellos están en una etapa de formación y en algún momento van a sufrir las consecuencias de todo esto".

El conductor subrayó su preocupación por el bienestar de los hijos de la pareja, quienes, según su análisis, podrían verse afectados por el entorno mediático y familiar en el que crecen. Finalmente, el periodista también se refirió a la China Suárez, quien estuvo en el centro de otro escándalo relacionado con Icardi. Para Gelblung, todos los involucrados en esta historia comparten la misma responsabilidad.

"La China es parte de lo mismo, están todos metidos en el mismo guiso, no hay inocentes, son todos culpables", sentenció.

Más sobre el conflicto mediático entre Wanda e Icardi

Wanda Nara Mauro Icardi

La relación de Wanda Nara y Mauro Icardi ha sido una de las más mediáticas de los últimos años, marcada por escándalos, separación, y reconciliación. La influencia de los medios de comunicación en sus vidas ha sido un tema recurrente en las entrevistas que han dado. A pesar de las críticas, ambos continúan en el ojo público, mientras sus hijos crecen en un entorno donde la exposición parece no tener fin.