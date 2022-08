Dicen que Rusherking y China Suárez están a punto de separarse

"Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada pero la verdad que no. Me hace escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tengamos en común y terminamos", contó Maite.

Los otros panelistas de Intrusos opinaron al respecto y contaron que en los últimos días la pareja no intercambió mensajes de amor o fotos. Algo que venían haciendo muy seguido.