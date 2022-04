China Suárez enajenada en Instagram: cargó contra Adrián Suar

La periodista Mariana Brey explicó en su programa que "El año pasado le consulté a una amiga de la China cómo la estaba pasando, porque me parecía que lo podía estar sufriendo", comentó. "La respuesta de la China a esta amiga fue, en ese momento, que me llamó muchísimo la atención y me hace gracia ahora van a entender por qué, en su seguridad y muy lejos de sentirse mal por todo esto le contestó 'Yo no soy Rosa de Berazategui, soy la China de zona Norte'. Como convencida de que ella tiene un nombre propio y nada de lo que se diga de ella la afecta. No le entran las balas, no la afecta".