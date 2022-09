Escándalo: revelan qué pasó entre la China Suárez y Rusherking

Revelan el enojo de la China Suárez

“La China Suárez hizo un vivo de Instagram de ayer que duró más de una hora y mientras respondía algunas preguntas de sus seguidores habló de María Becerra y esto al parecer no le gustó nada a su novio Rusherking”, reveló en exclusiva el periodista Juan Etchegoyen.

“¿Qué fue lo que dijo la China sobre Becerra? Es una mega artista, la rompe, 'no sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música', eso contestó y luego me cuentan que llego llamada de su pareja”, agregó.

“La charla duró un rato porque me cuentan que Rusher estaba sacado, y le habría dicho que no quiere que la nombre más, le das de comer a los vampiros por el periodismo”, completó el periodista.