Impactante: una joven salteña es furor por su parecido a la China Suárez

“Hace poco fui a un bar y toda la gente me miró desde que ingresé hasta que me fui. Sin embargo, antes de retirarme, llegó una señora muy elegante y amable. Se sentó al lado de la mesa donde estaba, con mi suegra y una amiga. Cuando me paré, me dice: ‘Ay, qué hermosa, te pareces a la China Suárez’. Y yo le respondí: ‘¿A usted también le parece? Me lo viven diciendo’ y a lo último me dijo ‘pero es hermosa, debe ser un placer parecerse a ella, sos bella y joven´" contó en una anécdota.

