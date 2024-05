La íntima amistad que tenían la China Suárez y Ángela Torres antes de Rusherking

A raíz de esto, Pochi de Gossipeame contó detalles de cómo era el vínculo entre las actrices. En el programa Empezar el Día, la influencer reveló una conversación con la ex de Benjamín Vicuña: “En su momento yo le había preguntado ‘che, pero Rusher está con Ángela, ¿ustedes no eran muy cercanas?’ y me dijo ‘éramos más que cercanas’”, contó la panelista.