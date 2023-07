La China Suárez reveló una cualidad que la define cuando está en pareja: "Me gusta..."

Aunque luego de reírse por su declaración, aclaró rápidamente: “No, no es de tóxica pero es que me gusta compartir todo con la otra persona. A mí me gusta la vida de pareja, ver una serie, cocinar...”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRadioOne1037%2Fstatus%2F1676954336751124482&partner=&hide_thread=false @sangrejaponesa habló de sus relaciones



Nos visitó la #ChinaSuarez en pleno lanzamiento de su nuevo tema "#Desaniversario" y nos contó cómo fue el proceso de composición.



También, nos habló de cómo es con los vínculos y cómo vive las relaciones hoy. Mirá! pic.twitter.com/adLJ0j5wNr — One FM 103.7 (@RadioOne1037) July 6, 2023

Como si eso fuera poco, la actriz añadió: “Por primera vez en mi vida puse primero mi trabajo. Siempre trabajé y me gusta pero yo quería llegar a mi casa y que estuviera mi novio ahí. Me puse más racional, por fin a mis 31 años que pensé que no me iba a pasar nunca”.