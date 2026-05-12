La Odisea: tres razones por las que la película de Christopher Nolan puede ser el estreno del año

Cuando Christopher Nolan aparece en el escenario de la CinemaCon para decir que su nueva película podría "derrumbar el escenario" por el peso del talento involucrado, no está exagerando. Su versión de "La Odisea", que llegará a los cines de América Latina el 16 de julio de 2026, promete ser ese tipo de fenómeno cinematográfico que ocurre una vez por década. Tras el éxito de Oppenheimer, Nolan se sumerge en el mito de Homero para recordarnos por qué el cine nació para ser visto en la pantalla más grande posible.