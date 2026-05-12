La Odisea: tres razones por las que la película de Christopher Nolan puede ser el estreno del año
El próximo 16 de julio llega a los cines "La Odisea", la nueva película dirigida por Christopher Nolan y te contamos por qué será el lanzamiento del año.
Cuando Christopher Nolan aparece en el escenario de la CinemaCon para decir que su nueva película podría "derrumbar el escenario" por el peso del talento involucrado, no está exagerando. Su versión de "La Odisea", que llegará a los cines de América Latina el 16 de julio de 2026, promete ser ese tipo de fenómeno cinematográfico que ocurre una vez por década. Tras el éxito de Oppenheimer, Nolan se sumerge en el mito de Homero para recordarnos por qué el cine nació para ser visto en la pantalla más grande posible.
Aquí analizamos las tres razones fundamentales por las que este viaje de Odiseo (Matt Damon) hacia Ítaca ya se perfila como la obra maestra del año.
1. Un elenco de "peso masivo" y una Penélope revolucionaria
Nolan convocó a una constelación de estrellas que parece inabarcable: desde Zendaya como la deidad Atenea hasta Tom Holland como un Telémaco con más peso narrativo que en el texto original. Pero la verdadera clave está en la Penélope de Anne Hathaway. Olviden la imagen de la esposa paciente y sumisa; Hathaway reveló que Nolan escribió a una mujer "llena de furia" y una igual absoluta de Odiseo. Esta reinterpretación moderna de los arquetipos clásicos, sumada al doble rol de Lupita Nyong’o y la presencia de Robert Pattinson y Charlize Theron, asegura un duelo actoral de dimensiones épicas.
2. Una proeza técnica sin precedentes: IMAX total y cero pantallas verdes
Fiel a su filosofía de "nada de CGI", Nolan cumplió su ambición más antigua: rodar un largometraje íntegramente con cámaras IMAX. Sin recurrir a la pantalla verde, el equipo se trasladó a Marruecos, Grecia, Islandia y Escocia para capturar la crudeza de los elementos. Matt Damon describió el rodaje como el más duro de su carrera, enfrentando tormentas de arena reales y lluvias gélidas en Islandia. Esta búsqueda de la verdad visual, al estilo de los grandes clásicos de David Lean, garantiza una inmersión que los efectos digitales simplemente no pueden replicar.
3. Una banda sonora ancestral y la conexión con la poesía oral
La colaboración entre Nolan y el compositor Ludwig Göransson vuelve a romper moldes. Para esta película, prescindieron totalmente de la orquesta tradicional. En su lugar, utilizaron 35 gongs de bronce y sintetizadores para crear un sonido único que evoca una época donde la música era orgánica y mística. Además, la inclusión del rapero Travis Scott no es un capricho comercial: Nolan busca aludir a la naturaleza de la historia original como poesía oral, trazando un puente fascinante entre los rapsodas griegos y el rap contemporáneo.
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