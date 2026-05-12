El creador de "Euphoria" defendió a Sydney Sweeney tras la polémica por el último episodio
Luego del estreno del último episodio de "Euphoria" en HBO Max, la polémica se elevó en contra de Sydney Sweeney. Conocé qué dijo el director.
El universo de "Euphoria" nunca fue terreno para tibios, pero la tercera temporada parece haber llevado la tensión al límite, tanto dentro como fuera de la pantalla. En el centro de la tormenta se encuentra Sydney Sweeney, cuya interpretación de Cassie Howard despertó una polarización total en la audiencia. Mientras algunos sectores de los espectadores iniciaron un boicot calificando su actuación como "una vergüenza para las mujeres", el creador de la serie, Sam Levinson, salió a defenderla.
Durante el evento "Directors in Focus" organizado por The Hollywood Reporter el pasado sábado 2 de mayo, Levinson no escatimó en elogios para la actriz que comparte cartel con figuras como Zendaya, Jacob Elordi y Alexa Demie. Lejos de achicarse ante las críticas que tildan de excesiva la trama, el director calificó el trabajo de Sweeney como "brillante".
Levinson profundizó en la dinámica de trabajo que mantiene con Sydney y en cómo ella logra navegar las escenas más complejas del guion. Al respecto, el realizador reflexionó: "Lo interesante es que, si la presionas un poco, se vuelve brillante".
Según explicó el creador del drama de HBO Max, la clave está en la persistencia durante el rodaje para encontrar el tono justo entre el drama y la sátira. "Solo hay que hacer unas cuantas tomas más, y ella puede alcanzar niveles emocionales muy honestos, pero también profundamente divertidos", continuó el director, agregando que la actriz "es capaz de dar solidez a la escena con toda esa locura y caos que la rodea".
Por su parte, la actriz también alzó la voz ante los cuestionamientos que se centran más en su cuerpo que en su capacidad interpretativa. En una charla sincera con el medio The Independent, Sweeney fue tajante sobre cómo se percibe su trabajo: "Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria. Creo que fue una gran actuación. Pero nadie habla de ello porque salí desnuda".
Además, la protagonista puso sobre la mesa una doble vara que persiste en la industria cinematográfica. Para ella, existe "un estigma contra las actrices que se desnudan en pantalla". En ese sentido, comparó la recepción que tienen sus colegas varones en situaciones similares: "Cuando un hombre tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios. Pero en el momento en que lo hace una mujer, es completamente diferente".
En lo que respecta a la trama, Cassie Howard tomó decisiones drásticas. Tras cancelar su boda con Nate Jacobs (Jacob Elordi) al descubrir sus millonarias deudas, el personaje se volcó de lleno a la creación de contenido para adultos. Para relanzar su negocio, buscó la ayuda de su mejor amiga, Maddie Perez, quien incluso la puso en contacto con el influencer Brandon Fontaine.
Lo que viene para el personaje promete seguir dando que hablar. En el último capítulo, Cassie buscó dar un salto en su carrera audicionando para un programa llamado "LA Nights". En una escena que mezcla lo superficial con lo clásico, después de dar sus medidas frente a la cámara, el personaje sorprendió recitando un monólogo de la obra "Antonio y Cleopatra" de William Shakespeare, demostrando que bajo la provocación y el consumo de drogas que marca su presente, todavía hay una búsqueda de validación artística.
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