El creador de "Euphoria" defendió a Sydney Sweeney tras la polémica por el último episodio

Además, la protagonista puso sobre la mesa una doble vara que persiste en la industria cinematográfica. Para ella, existe "un estigma contra las actrices que se desnudan en pantalla". En ese sentido, comparó la recepción que tienen sus colegas varones en situaciones similares: "Cuando un hombre tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios. Pero en el momento en que lo hace una mujer, es completamente diferente".

En lo que respecta a la trama, Cassie Howard tomó decisiones drásticas. Tras cancelar su boda con Nate Jacobs (Jacob Elordi) al descubrir sus millonarias deudas, el personaje se volcó de lleno a la creación de contenido para adultos. Para relanzar su negocio, buscó la ayuda de su mejor amiga, Maddie Perez, quien incluso la puso en contacto con el influencer Brandon Fontaine.

Lo que viene para el personaje promete seguir dando que hablar. En el último capítulo, Cassie buscó dar un salto en su carrera audicionando para un programa llamado "LA Nights". En una escena que mezcla lo superficial con lo clásico, después de dar sus medidas frente a la cámara, el personaje sorprendió recitando un monólogo de la obra "Antonio y Cleopatra" de William Shakespeare, demostrando que bajo la provocación y el consumo de drogas que marca su presente, todavía hay una búsqueda de validación artística.