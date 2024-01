Revelan la razón por la que Rusherking le lanza indirectas a la China Suárez

El periodista Juan Etchegoyen reveló detalles de la traición que habría sentido el intérprete después de la ruptura amorosa, la cuál él decidió. “La verdad es que Rusherking nunca pudo olvidar aún a la China y sigue enroscado en ella, lo peor es que él tomó la decisión en su momento y ahora no hay vuelta atrás porque su ex está de novia con su ex amigo, el señor Lauty Gram”, dijo.