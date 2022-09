Rusherking presentó "Perfecta", su canción dedicada a la China Suárez

“Mariano (Dread Mar I) me propuso escribir sobre lo que estoy viviendo hoy en día, y lo que siento en este momento. Hacer una canción que le hable directamente a esa persona especial, y no a todo el mundo”, aseguró Rusherking en un comunicado. Acompañados por Big One en la producción musical, Perfecta habla sobre la búsqueda del amor.

