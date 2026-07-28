Cientos de personas vestidas de rojo recrean el baile de "Cumbres Borrascosas" de Kate Bush
En un evento internacional en Reino Unido, miles de personas recrearon el éxito de 1978 confirmando la vigencia cultural de Kate Bush.
"The Most Wuthering Heights Day Ever", la propuesta que rinde tributo a la icónica obra de Kate Bush volvió a consolidarse como un evento estético y social de alcance internacional. Cientos de fanáticos vistieron de rojo para recrear de manera simultánea el baile de "Cumbres Borrascosas", la famosa pieza lanzada en 1978. La convocatoria, que inició en 2013 como un homenaje acotado en territorio británico, derivó en una red de ciudades que replican la estética del histórico videoclip.
En esta oportunidad, el epicentro de la jornada tuvo lugar en el muelle de Folkestone Harbour Arm. La iniciativa "The Most Wuthering Heights Day Ever" batió sus propios récords de concurrencia durante la edición de 2026, reafirmando la vigencia de una coreografía que trasciende generaciones y geografías.
El referente de la organización en esta entrega, Toby Cotton, destacó el propósito de la masa de bailarines que se reúne a homenajear a la artista con su misma vestimenta y coreografía. Para los coordinadores del evento, el pilar central del encuentro reside en la catarsis compartida y en el entretenimiento comunitario. “La diversión es contagiosa”, afirmó Cotton respecto al motor detrás de esta despliegue de nostalgia. El fenómeno traspasó las fronteras del Reino Unido y logró réplicas de gran repercusión en países como España, donde el público adoptó la propuesta con marcado entusiasmo.
Así es que, a casi cincuenta años de la publicación de la canción inspirada en "Cumbres Borrascosas", la obra de Bush se mantiene como un punto de encuentro para sus seguidores. Para los participantes, estas reuniones masivas representan una forma de resistencia cultural frente a la uniformidad del mercado musical contemporáneo, transformando plazas y espacios públicos en verdaderos escenarios de culto vestidos de color rojo.
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