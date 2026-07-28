Cientos de personas vestidas de rojo recrean el baile de "Cumbres Borrascosas" de Kate Bush

El referente de la organización en esta entrega, Toby Cotton, destacó el propósito de la masa de bailarines que se reúne a homenajear a la artista con su misma vestimenta y coreografía. Para los coordinadores del evento, el pilar central del encuentro reside en la catarsis compartida y en el entretenimiento comunitario. “La diversión es contagiosa”, afirmó Cotton respecto al motor detrás de esta despliegue de nostalgia. El fenómeno traspasó las fronteras del Reino Unido y logró réplicas de gran repercusión en países como España, donde el público adoptó la propuesta con marcado entusiasmo.