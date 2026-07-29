"Spider-Man: Brand New Day": duración, quiénes son los nuevos personajes y qué ver antes del regreso de Tom Holland

Frank Castle / The Punisher (Jon Bernthal): El regreso más aclamado por los fans. El implacable justiciero exmilitar vuelve a ponerse el chaleco táctico para combatir a la mafia en venganza por el trágico asesinato de su familia. En los avances se insinúa una alianza forzosa y llena de tensión moral entre los métodos letales de Punisher y el código ético de Spider-Man.

Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo): El gigante verde dice presente para ayudar a Peter Parker a entender y controlar la extraña evolución de sus superpoderes. No obstante, los problemas surgirán cuando la bestia interna de Banner pierda el control, complicando el panorama para el Hombre Araña.

La galería de villanos (La Mano, Scorpion, Boomerang, Tarántula y Tombstone): El entramado criminal de Nueva York cobra fuerza con la aparición de la mística orden ninja La Mano y el jefe mafioso Tombstone. A ellos se le suman tres enemigos de armas tomar: Scorpion (interpretado nuevamente por Michael Mando tras su breve aparición en Homecoming), el letal Boomerang y el peligroso Tarántula, equipado con púas y dagas envenenadas.