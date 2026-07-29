"Spider-Man: Brand New Day": duración, quiénes son los nuevos personajes y qué ver antes del regreso de Tom Holland
La nueva película de Marvel ya se encuentra en cines y marca un regreso icónico. Conocé todos los detalles de la vuelta de Peter Parker.
La espera terminó para los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Este miércoles 29 de julio se estrena mundialmente "Spider-Man: Brand New Day", la cuarta entrega en solitario protagonizada por Tom Holland, junto al esperado regreso de Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned Leeds).
Tras las destructivas y emotivas consecuencias de Spider-Man: No Way Home, encontramos a un Peter Parker completamente solo en el mundo, borrado de la memoria de sus seres queridos y enfocado en proteger las calles de Nueva York como un héroe anónimo. Sin embargo, la calma durará poco: una nueva amenaza criminal y la peligrosa evolución de sus propios poderes pondrán a prueba su resistencia física y mental.
Con un pico de búsquedas que superó el 300% en Google Trends en los últimos días, el interés de los espectadores se disparó en redes sociales y buscadores. Ante la enorme expectativa por conocer las sorpresas que guarda esta continuación, preparamos una guía completa con todo lo que tenés que saber sobre la duración del film, las caras nuevas que se suman al elenco y el orden cronológico para maratonear antes de ir al cine.
Los nuevos personajes de Spider-Man: Brand New Day
Uno de los grandes atractivos de esta nueva etapa del hombre araña es la combinación de aliados pesados del MCU y villanos del crimen organizado neoyorquino:
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Frank Castle / The Punisher (Jon Bernthal): El regreso más aclamado por los fans. El implacable justiciero exmilitar vuelve a ponerse el chaleco táctico para combatir a la mafia en venganza por el trágico asesinato de su familia. En los avances se insinúa una alianza forzosa y llena de tensión moral entre los métodos letales de Punisher y el código ético de Spider-Man.
Bruce Banner / Hulk (Mark Ruffalo): El gigante verde dice presente para ayudar a Peter Parker a entender y controlar la extraña evolución de sus superpoderes. No obstante, los problemas surgirán cuando la bestia interna de Banner pierda el control, complicando el panorama para el Hombre Araña.
La galería de villanos (La Mano, Scorpion, Boomerang, Tarántula y Tombstone): El entramado criminal de Nueva York cobra fuerza con la aparición de la mística orden ninja La Mano y el jefe mafioso Tombstone. A ellos se le suman tres enemigos de armas tomar: Scorpion (interpretado nuevamente por Michael Mando tras su breve aparición en Homecoming), el letal Boomerang y el peligroso Tarántula, equipado con púas y dagas envenenadas.
Sadie Sink en un rol misterioso: La estrella de Stranger Things se incorpora al reparto oficial, aunque Marvel y Sony mantienen bajo estricto secreto la identidad de su personaje. Las principales teorías de la comunidad apuntan a que podría encarnar a Jean Grey, la poderosa mutante telepatóloga de los X-Men, lo que abriría oficialmente la puerta a la manipulación molecular y mutante en la saga del héroe arácnido.
Qué ver antes de esta película
Para llegar a la sala de cine con toda la historia fresca, es indispensable repasar las apariciones previas de Spider-Man
1. La saga principal de Spider-Man y crossovers del MCU
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Capitán América: Civil War (2016): La introducción oficial del Peter Parker de Tom Holland al MCU (Disponible en Disney+).
Spider-Man: Homecoming (2017): El primer film en solitario del héroe (Disponible en HBO Max).
Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019): La lucha a escala cósmica contra Thanos (Disponibles en Disney+).
Spider-Man: Far From Home (2019): El viaje a Europa y la batalla contra Mysterio (Disponible en Netflix).
Spider-Man: No Way Home (2021): El evento multiversal que cambió la vida de Peter para siempre (Disponible para alquilar en Prime Video).
2. Para entender a The Punisher y Hulk
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The Punisher & Daredevil: Para profundizar en el trasfondo de Frank Castle (Jon Bernthal), se recomienda ver la serie homónima de dos temporadas o el especial televisivo dedicado al personaje (Disponibles en Disney+).
Hulk en los Vengadores: Revisitar la saga de Avengers en Disney+ es la mejor vía para repasar la constante dualidad entre la mente brillante de Bruce Banner y la furia incontrolable del gigante verde.
Cuánto dura Spider-Man: Brand New Day
De acuerdo con la información oficial provista por las cadenas de cine y la cartelera nacional, Spider-Man: Brand New Day tiene una duración exacta de 150 minutos (2 horas y 30 minutos).
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