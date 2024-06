Cines Multiplex: la primera cadena en ofrecer proyección 4D en todos sus complejos

image00.jpg

Efectos 3D

Movimientos en butacas:

Arriba-Abajo

Adelante –Atrás

Inclinación Lateral:

Efectos en butacas:

Rocío de agua

Impacto de aire

Vibración en asiento y respaldo

Aire

Efectos en sala:

Viento

Luz

Aromas

Con estos efectos implementados en la proyección, el espectador se va a sentir dentro de la película: si el protagonista abre una ventana, el espectador va a recibir una ráfaga de viento, si en la película llueve el espectador se va mojar, si hay viento se va despeinar, su butaca va a vibrar si hay un terremoto, va vivir relámpagos en la sala si en la película hay tormenta. Multiplex te invita a vivir una experiencia única.

La empresa argentina Lumma 4D-Emotion ha diseñado y desarrollado tecnología que hace posible la implementación de Cines 4D con efectos especiales en Argentina.

ACERCA DE MULTIPLEX BELGRANO

El Complejo MULTIPLEX BELGRANO es el tradicional complejo del barrio de Belgrano y ha sabido integrar a través del tiempo lo mejor de las nuevas tecnologías con su arquitectura de cine moderno y barrial. Ubicado a metros de Av Cabildo y Juramento en pleno centro comercial, con variadas y cómodas opciones de transporte para facilitar el acceso gracias al subte y los servicios públicos, es sin dudas la opción más cómoda para los vecinos de Belgrano, Colegiales y Nuñez. Actualmente posee 9 salas con sonido y proyección digital en 2D, 2D Fx Plus, 3D, 3D Fx Plus , 4D y Comfort Plus distribuidas en dos edificios Vuelta de Obligado 2238 y 2199. Siempre apuesta a brindar a su público lo mejor del cine arte, cine de autor y cine comercial .