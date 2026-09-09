Cinthia Fernández acumula una millonaria deuda de expensas y Yanina Latorre reveló todos los detalles

La conductora también explicó el reclamo que existiría entre los vecinos del country: “Los vecinos piden por favor que toda esta gente empiece a pagar las expensas porque los 20 palos los absorben los otros”, sostuvo, en referencia al impacto que las deudas de algunos propietarios tendrían sobre el resto.

El otro conflicto que enfrenta Cinthia Fernández en el country

En medio de la explicación, Yanina recordó otro episodio que involucra a Fernández y a una vecina del barrio. “Recordemos que ella está en juicio con una vecina por el gas pimienta. ¿Se acuerdan que un día se enloqueció y fue ahí les tiró gas pimienta?”, relató.

El hecho había ocurrido luego de que unos menores de edad ingresaran al terreno de la influencer y, según se había informado, le rompieran la puerta de su casa de una patada. A raíz de aquel episodio se inició un conflicto judicial con una vecina.

Sobre la posibilidad de que el incumplimiento de las expensas esté relacionado con algún desacuerdo con la administración del barrio, Yanina planteó: “Ella es justiciera. (…) Y ahí banco porque cuando a mí me ponen multas en mi barrio, descuento la multa y pago la expensa sola. (…) Pero siguen mandando, mandando, mandando hasta que un día me hincho los huevos, llamo al administrador, lo puteo arriba abajo y me la sacan”, cerró la conductora.