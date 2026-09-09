Maluma y Shakira vuelven a unir sus voces: "Nos fuimos mundial"

Maluma y Shakira trabajaron juntos en “Chantaje” y “Clandestino”, dos temas que se transformaron en éxitos dentro del mercado latino. Ahora, varios años después, volverán a unir sus carreras para este nuevo proyecto de Fenix Entertainment.

Las colaboraciones internacionales que marcaron la carrera de Maluma

El anuncio llega en un momento de intensa actividad profesional para Maluma. El pasado 4 de septiembre, el cantante se sumó al nuevo trabajo de Beyoncé con “Cuerpo Tumbao (Get Me Bodied) feat. Maluma”, una de las piezas centrales de la celebración por los 20 años de B’Day y que incluye un sample de Celia Cruz.

A lo largo de su trayectoria, el colombiano construyó además una extensa lista de colaboraciones con algunas de las figuras más reconocidas de la industria musical.

En 2019 fue convocado por Madonna para formar parte de Madame X. Juntos grabaron “Medellín”, canción elegida como sencillo de apertura del álbum de la Reina del Pop, y también “Soltera”.

Tiempo después se unió a The Weeknd para el remix de “Hawái”, una colaboración en la que el canadiense cantó en español. También compartió proyectos musicales y cinematográficos con Jennifer Lopez: grabaron “Pa’ Ti” y “Lonely”, además de trabajar juntos en la película Marry Me, que significó el debut de Maluma en Hollywood.

A esos proyectos se suman colaboraciones con artistas como Ricky Martin, con quien lanzó “Vente Pa’ Ca”, y Marc Anthony, entre otros nombres internacionales.

Ahora, el colombiano vuelve a encontrarse musicalmente con Shakira. Con una fecha ya confirmada y un primer adelanto en redes sociales, el 17 de septiembre será el día elegido para conocer su nueva apuesta conjunta.