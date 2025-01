Cinthia Fernández, contra la ex de su pareja: "Golpeó el vidrio de mi camioneta"

Sin embargo, su descargo no terminó allí. En un extenso mensaje, Fernández profundizó en su postura y relató situaciones que, según su testimonio, han complicado la relación con Vera Fontana.

“¿La misma que golpeó el vidrio de mi camioneta delante de sus hijas para provocarme? ¿La misma que me acusa de maltrato a menores, me denigra cada vez que puede, se burla de mí porque no tengo un título y el de ella lo tiene juntando polvo? Porque trabaja de cómoda y mantenida con el verso de maternar, mientras yo me ocupé de mi casa sola con una cuota de 55 mil pesos y no con una de cinco palos como la de ella”, disparó con contundencia.

Además, aseguró que la arquitecta influye negativamente en sus hijas, inculcándoles una imagen distorsionada sobre ella. “Es la misma que dice que no soy un ejemplo para mis hijas y le hace daño a su bebé más grande, que ya entiende todo. Le vive hablando mal de mí, le indica que me llame gato, que me dé vuelta la cara si me ve, le señala mis fotos y le dice que no me hable”, acusó.

En otro tramo de su descargo, la panelista de LAM reveló que la mala relación también afecta a Castillo, con quien Daniela comparte la crianza de dos hijas. “¿La misma que, por despecho, le impide ver a su padre en Año Nuevo, Día del Niño, Día del Padre y cumpleaños solo porque estoy yo?”, sostuvo, y cerró con una frase lapidaria: “Demasiada despechada esta señora cara dura. Que pruebe con trabajar para ocupar el tiempo y así no molesta tanto”.

Las declaraciones de Fernández no tardaron en generar revuelo en redes sociales, donde sus seguidores le expresaron su apoyo. No es la primera vez que la ex Bailando por un sueño se refiere al tema, ya que en diciembre pasado también la tildó de "mantenida" y "muerta de hambre por fama".

En ese momento, su descargo estuvo motivado por las burlas de Vera Fontana cuando Cinthia manifestó su deseo de comenzar una carrera universitaria. “¿Cuántas casas construyó con el título que tiene de adorno? Se llenó la boca diciendo que yo no soy ejemplo para mis hijas por no tener estudios. ¿Ejemplo de qué es ella, siendo la mantenida que es? Además de eso, criticó que tengo mi casa y ella no, y tiró veneno el día que firmé la escritura”, expresó en aquella oportunidad. Con este nuevo capítulo del conflicto, la relación entre ambas parece estar lejos de cualquier tipo de reconciliación.