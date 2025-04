Cinthia Fernández fue denunciada por promocionar juegos ilegales

cinthia fernandez

Desde Lotería de la Ciudad sostienen que la influencer violó la Ley 6.330 de Prevención del Juego Patológico al asociar el juego en línea con el éxito personal, lo que podría inducir a falsas expectativas sobre las chances de ganar. En el video en cuestión, Fernández mostraba paso a paso cómo registrarse en un casino online, alentaba a apostar dinero y compartía un link directo a la plataforma. “¿Entendés que saqué 25 lucas en dos tiros? No la podés creer”, se la escucha decir. También aseguraba: “Si tenés un ahorrito o algo para meter ahí, lo hacés en un lugar confiable”.

La repercusión no tardó en llegar. Malena Guinzburg fue una de las figuras públicas que alzó la voz en contra. “¡Basta, loco! Hay cosas que no están bien y de verdad siento que deberían tener un castigo, hacen mucho daño”, expresó la comediante en un video publicado en sus redes. Además, reveló que en múltiples ocasiones le ofrecieron hacer este tipo de publicidades, pero siempre se negó. “Estuve toda la noche pensando en esto, y me da una bronca...”, confesó.

El caso de Fernández se suma a una larga lista de más de 100 influencers que ya están siendo investigados por promocionar apuestas ilegales en redes sociales. Mientras tanto, desde los entes reguladores insisten en que continuarán con una estrategia activa para frenar esta práctica que, lejos de ser inocente, puede tener consecuencias graves.