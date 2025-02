Cinthia Fernández fue operada de urgencia: su descargo tras la intervención

image.png

"Mi cabeza ya venía maquinando con un montón de cosas y, cuando me vi eso, empezó a maquinar todavía más", agregó. Como si fuera poco, enfrentó trabas burocráticas al intentar conseguir atención médica: "No sé por qué pago un huevo de obra social si, cuando necesitás un turno urgente, te lo dan para dentro de dos meses", lanzó con indignación.

Desesperada, insistió hasta que la escucharan: "Les rogué por teléfono. ‘Yo tengo una situación bastante particular, me duele muchísimo’, de hecho, no podía dormir del dolor", recordó. El bulto, que al principio parecía inofensivo, siguió creciendo, hasta que el panorama se tornó alarmante: "Se había agrandado, es como que explotó, y ahí me preocupé aún más", relató.

Finalmente, los médicos determinaron que no era un simple granito, sino un quiste. "Es raro, uno paga la obra social y si te atrasás un día te la cortan de una, pero cuando los necesitás, no están", se quejó. Sin embargo, destacó la atención que recibió por parte del especialista que la trató: "Por suerte, me atendió un doctor espectacular que entendió la urgencia".

Antes de la intervención, se sometió a una serie de estudios, entre ellos una ecografía, que permitió identificar el problema. Una vez en el quirófano, le extrajeron el quiste con éxito. Pocas horas después, ya recuperada y sin dolor, Cinthia compartió algunas imágenes del procedimiento en sus redes. A pesar del mal momento, mostró su mejor versión y se declaró lista para volver a su rutina habitual, incluyendo su trabajo como panelista en LAM.