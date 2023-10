Cinthia Fernández apoyó a Lucas Bertero y destrozó a Flor de la V: qué dijo

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAngeldebritoOk%2Fstatus%2F1712863528078422034&partner=&hide_thread=false Dice Lucas Bertero sobre Flor de la V. pic.twitter.com/aAKmHUeL67 — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 13, 2023

Bertero aseguró, en las últimas horas, que su salida de América no fue por decisión propia: “¿Creías que lo que me hiciste fue gratis? No, no lo fue. Te metiste con el sustento de mi hijo y eso es algo que no se olvida jamás”, manifestó. Y, por eso, Cinthia Fernández no dudó en contar su experiencia declarando que a ella le sucedió algo similar y que, por eso, le cree.

"Ella me hizo echar a mí. Gerardo Sofovich falleció y no puede dar testimonio de esto, pero cuando estaba confirmada para actuar en 'Champagne de Córdoba', ella intervino para expresar que 'a esta no la quiero'. Fue el propio Gerardo quien me llamó para informarme", fueron las palabras de Cinthia.

CINTHIA FERNÁNDEZ NO PERDONA: "Flor de la V es una 'femitrucha'"

Posteriormente, en el programa "Socios del Espectáculo", Fernández ahondó en su experiencia: “¿Si se lo dije alguna vez? Claro, al aire, pero ella fingió demencia. Encima es femitrucha. Cuando le conviene, defiende a las mujeres y cuando no, las ataca. A mí me atacó varias, pero después me pide nota. Te trata dependiendo de cómo le pinta".

Las revelaciones de Fernández plantean una perspectiva diferente sobre la conductora y su relación con otros artistas en el medio. Este tipo de situaciones, en las que se mezclan la rivalidad profesional y las relaciones interpersonales, a menudo generan controversia en la farándula, al igual que los distintos entredichos de personas que se defienden y las que deciden no hacerlo.