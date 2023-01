Baclini reemplazó a Cinthia Fernández por un perro: "Me cambió la vida"

El reemplazo de Cinthia Fernández

baclini.mp4

“Alguien me dijo que no estás tan solo en este momento, ¿puede ser?”, le preguntó Juan Etchegoyen al Balclini, quien respondió: “Si, mi amor, mirá lo que es esto, te lo pido por favor, estoy enloquecido de verdad y me cambió la vida”.

“Me fui de viaje y cuando volví me lo quedé, se llama Nico como yo, yo soy Martín Nicolás, a mi familia se le ocurrió regalármelo vos me tenés que ver haciendo todo, lo saco a pasear todos los días y le doy de comer, van tres días pero siempre me encantaron los animales”, agregó Baclini visiblemente emocionado.

“Tenerlo solo es diferente, mirá la pancita que tiene, es hermoso, vamos a ver todas las cosas lindas que trae a mi vida, es un momento especial porque todos los momentos son especiales, cuando uno vive intensamente, no se puede hablar, ¿lo bajo o lo dejo?, mi amor, lo dejamos un poquito”, dijo al respecto el empresario rosarino.

“Es un momento lindo, me siento bien y hace rato no doy notas. Yo las reuniones me las pongo bien temprano así a la una lo saco a pasear, no quiero que esté sólo, tener un perro para dejarlo solo es una falta de respeto total”, completó.