Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha Legrand para este sábado 16 de mayo

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VIDEO: qué dijo Mirtha Legrand en su esperada vuelta a la TV tras problemas de salud

Luego de ausentarse durante tres fines de semana por problemas de salud, Mirtha Legrand volvió a brillar en la pantalla chica. La histórica conductora retomó el mando de su clásico ciclo nocturno, donde relató los detalles de su recuperación y se tomó un momento especial para agradecer a sus médicos.

“Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar y por eso no vine por tres programas. Tomé antibióticos, de todo, pero buenos; así son las bronquitis”, recordó la experimentada conductora en los primeros minutos de la emisión. Debido a su exitosa recuperación, la "Chiqui" le dedicó un cálido saludo a los profesionales de la salud por "tanto cariño" y, muy especialmente, a su nieta Juana Viale, quien se encargó de reemplazarla de manera impecable en la conducción de la "mesaza".

Mirtha Legrand habló de su salud e hizo agradecimientos especiales Mirtha Legrand habló de su salud e hizo agradecimientos especiales

En otro tramo destacado de la noche, sorprendió a todos sus invitados al revelar una noticia de calibre internacional. “Quiero contarles que el rey de España, Felipe VI, me otorgó la Cruz Oficial de Isabel la Católica. Muchas gracias, jamás imaginé semejante honor”, expresó visiblemente emocionada, marcando así un regreso triunfal y lleno de reconocimientos.