Quiénes son los invitados de La Noche de Mirtha Legrand para este sábado 16 de mayo
Como tiene acostumbrado a su público, la diva debatirá sobre la actualidad con figuras de los diferentes ámbitos: deportivo, musical, actoral y periodístico.
Mirtha Legrand ya tiene todo listo para una velada imperdible en La Noche de Mirtha. Este sábado 16 de mayo, desde las 21:30 por El Trece, "La Chiqui" encabezará una mesa que promete chispas y profundidad.
Entre los comensales destaca la prestigiosa Mercedes Morán, aportando su mirada sobre la cultura y la actualidad nacional, junto al histórico Horacio Pagani, referente del periodismo deportivo y figura de Bendita, quien seguramente elevará la temperatura del debate con su estilo inconfundible.
Otra periodista que estará presente será Dominique Metzger, que en el presente se desempeña como la conductora de Telenoche (El Trece). Para cerrar esta noche especial, El Polaco ocupará una de las sillas, aportando anécdotas sobre sus giras y contando sus futuros proyectos en la música.
VIDEO: qué dijo Mirtha Legrand en su esperada vuelta a la TV tras problemas de salud
Luego de ausentarse durante tres fines de semana por problemas de salud, Mirtha Legrand volvió a brillar en la pantalla chica. La histórica conductora retomó el mando de su clásico ciclo nocturno, donde relató los detalles de su recuperación y se tomó un momento especial para agradecer a sus médicos.
“Tuve una bronquitis terrible, no podía ni hablar y por eso no vine por tres programas. Tomé antibióticos, de todo, pero buenos; así son las bronquitis”, recordó la experimentada conductora en los primeros minutos de la emisión. Debido a su exitosa recuperación, la "Chiqui" le dedicó un cálido saludo a los profesionales de la salud por "tanto cariño" y, muy especialmente, a su nieta Juana Viale, quien se encargó de reemplazarla de manera impecable en la conducción de la "mesaza".
En otro tramo destacado de la noche, sorprendió a todos sus invitados al revelar una noticia de calibre internacional. “Quiero contarles que el rey de España, Felipe VI, me otorgó la Cruz Oficial de Isabel la Católica. Muchas gracias, jamás imaginé semejante honor”, expresó visiblemente emocionada, marcando así un regreso triunfal y lleno de reconocimientos.
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