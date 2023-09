El misterioso tuit de Cinthia Fernández: ¿levantan el programa de Fabián Doman?

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcinthifernandez%2Fstatus%2F1706760979386708414&partner=&hide_thread=false Luis Ventura …no se que quiso decir insinuando que trabajo en lo de DOMAN y le pregunto a @AngeldebritoOk si levantan el programa o no. Si le preocupa, obvio que le pregunte a @AngeldebritoOk si seguimos o no. Porque el dio la información y desde nuestro programa “no saben” que… — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) September 26, 2023

Se fue poniendo cada vez más picante la situación porque los internautas hasta le hicieron preguntas de este tipo: "¿Cómo es vivís llorando que no llegas a fin de mes y te vas de vacaciones en septiembre y no justamente a Necochea, o a Mar Azul?", a lo que Cinthia respondió sin pelos en la lengua: "Porque laburo y gasto plata en lo que quiero. Pedir la cuota alimentaria es plata de mis hijas no es llorar es un derecho, pelotudo. Justamente yo mantengo mi casa entera y como me va bien ahorre para las vacaciones que puedo tomarme gracias a mi esfuerzo y arreglos comerciales con mis redes".