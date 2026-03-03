Cinzia y Luana, cara a cara en el baño: tensión, insultos y amenazas en Gran Hermano

cinzia contra luana gran hermano 2

No es la primera vez que Luana expresa su rechazo hacia su compañera. Días atrás ya había comentado ante otras jugadoras que “no se banca” a la venezolana y que “ya la odia”. Incluso fue más allá al calificarla como “la más serpiente de todas” y advertir: “Si me pica mucho soy capaz de cag… a trompadas, no quiero”.

El conflicto dejó claro que la convivencia atraviesa un momento delicado y que cualquier situación menor puede transformarse en una batalla verbal. En un reality donde cada palabra pesa, la pelea en el baño promete tener consecuencias en la dinámica grupal y en las próximas nominaciones.