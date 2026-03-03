Cinzia y Luana, cara a cara en el baño: tensión, insultos y amenazas en Gran Hermano
Una discusión por el orden para ducharse terminó en un fuerte cruce verbal entre las participantes, que luego descargaron su bronca en el confesionario.
La convivencia en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. Esta vez, el escenario fue el baño y las protagonistas, Cinzia Francischiello y Luana Fernández, quienes protagonizaron un enfrentamiento que rápidamente escaló frente a varios testigos.
Todo comenzó con una situación cotidiana: la fila para ingresar a la ducha. Luana intentó consultar cómo venía el orden de espera, pero la respuesta que recibió no fue la esperada. Cinzia la interrumpió para remarcar que ella estaba primera, cortando cualquier intento de diálogo. Esa mínima chispa alcanzó para encender un conflicto mayor.
El tono subió casi de inmediato. La venezolana buscó bajarle dramatismo a la escena, pero sin éxito. “Es al pedo tu enojo”, lanzó Luana en medio del intercambio. La réplica fue aún más filosa: “No existís para mí, gordi, ¿qué enojo?”, disparó Cinzia, dejando la tensión en su punto máximo.
La pelea no quedó allí. Ambas recurrieron al confesionario para exponer su versión y apuntar contra la otra. Luana fue contundente: “Las calladitas son las peores. Yo no vengo a buscar quilombo, pero capaz me voy a las piñas y no puedo hacer eso acá. Los hombres dicen ‘ay, es re buenita’ pero porque tiene un culo así", opinó, en una frase que rápidamente generó repercusión dentro y fuera de la casa.
Por su parte, Cinzia también descargó su enojo frente al Big. “Te dicen dos boludeces y se van a hablar con otros como si estuviesen en el preescolar. Ojalá se la hubiera dándome la cara”, sostuvo, evidenciando que la discusión dejó heridas abiertas.
No es la primera vez que Luana expresa su rechazo hacia su compañera. Días atrás ya había comentado ante otras jugadoras que “no se banca” a la venezolana y que “ya la odia”. Incluso fue más allá al calificarla como “la más serpiente de todas” y advertir: “Si me pica mucho soy capaz de cag… a trompadas, no quiero”.
El conflicto dejó claro que la convivencia atraviesa un momento delicado y que cualquier situación menor puede transformarse en una batalla verbal. En un reality donde cada palabra pesa, la pelea en el baño promete tener consecuencias en la dinámica grupal y en las próximas nominaciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario