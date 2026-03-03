Franco Zunino, bajo fuego cruzado tras ser el "picaflor" en la fiesta de Gran Hermano

zunino gh 1

La escena más simbólica llegó cuando Kennys decidió devolverle la rosa que Zunino le había regalado. Lejos de desarmarse, Franco tomó la flor y se la entregó a Yanina Zilli. “Sos una basura”, disparó el estilista, molesto por la actitud del oriundo de Berazategui.

Titi, por su parte, también reveló que fue blanco de uno de los intentos de seducción y contó la respuesta que le dio: “Le recordé que ya le dije que estoy con tipos más altos”.

El episodio dejó a Zunino en el centro de la escena, no solo por su conducta durante la fiesta sino por el efecto dominó que provocó en el grupo. En un juego donde cada vínculo puede transformarse en estrategia o en sentencia, el “tiroteo” masivo podría tener consecuencias en futuras nominaciones.