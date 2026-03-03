Franco Zunino, bajo fuego cruzado tras ser el "picaflor" en la fiesta de Gran Hermano
El participante repartió elogios y coqueteos en la primera celebración dentro de la casa, pero su actitud generó fuertes críticas de varios compañeros a sus espaldas.
La primera fiesta de Gran Hermano: Generación Dorada dejó algo más que música y brindis. También encendió un foco de conflicto alrededor de Franco Zunino, quien en pocas horas se ganó la etiqueta de “picaflor” por su manera de encarar a distintas jugadoras casi sin pausa.
Si bien dentro de la casa se lo ve más cercano a Luana Fernández, durante la celebración del 28 de febrero Franco amplió su radar y distribuyó halagos a varias compañeras. El despliegue fue tan evidente que algunos no tardaron en cuestionarlo.
Uno de los primeros en marcarle la cancha fue Kennys Palacios, quien lo enfrentó directamente y lo acusó de “haber roto el corazón de tres mujeres” en una sola noche. La escena no terminó allí. A espaldas de Zunino, las críticas fueron todavía más filosas.
Emanuel Di Gioia y Titi Tcherkaski analizaron cada uno de sus movimientos y no ocultaron su sorpresa. “Le tiró a 5 en una misma fiesta, agarró la metralladora y pa, pa, pa, pa”, lanzó Titi, graficando la intensidad con la que, según ella, Franco fue “tiroteando” en distintos frentes.
Incluso mencionaron que el jugador se encerró en el baño con Jenny Mavinga, aunque aclararon que no hubo ninguna situación íntima. El dato, sin embargo, alimentó los comentarios y reforzó la imagen de seductor serial que comenzó a circular dentro de la casa.
La escena más simbólica llegó cuando Kennys decidió devolverle la rosa que Zunino le había regalado. Lejos de desarmarse, Franco tomó la flor y se la entregó a Yanina Zilli. “Sos una basura”, disparó el estilista, molesto por la actitud del oriundo de Berazategui.
Titi, por su parte, también reveló que fue blanco de uno de los intentos de seducción y contó la respuesta que le dio: “Le recordé que ya le dije que estoy con tipos más altos”.
El episodio dejó a Zunino en el centro de la escena, no solo por su conducta durante la fiesta sino por el efecto dominó que provocó en el grupo. En un juego donde cada vínculo puede transformarse en estrategia o en sentencia, el “tiroteo” masivo podría tener consecuencias en futuras nominaciones.
