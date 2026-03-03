Martín Pepa reveló la verdad detrás de los 15 kilos de lechuga en Gran Hermano

Embed - Martin hace las compras, 15kg de lechuga! [Gran Hermano 2011]

La compra había consumido casi todo el presupuesto semanal destinado a alimentos y provisiones básicas, lo que dejó a sus compañeros prácticamente sin recursos y, sobre todo, sin cigarrillos. Pepa explicó que su intención era generar malestar, especialmente entre quienes fumaban. “Compré mucha lechuga para hinchar las pelotas, porque me había roto las bolas con la lechuga, y después a los que fumaban no les compré cigarrillos, para que se rompan la cabeza”, recordó entre risas.