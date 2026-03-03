Detuvieron al padre de Thiago Medina tras una grave acusación familiar: qué pasó
El ex GH negó que se tratara de una causa de violencia, pese a que la fiscalía así lo determinó. Los detalles de la denuncia y la acusación.
La vida de Thiago Medina parece no encontrar un respiro frente a las adversidades. Tras haber atravesado un complejo proceso de recuperación luego de un accidente que lo mantuvo en coma durante más de treinta días, el joven se ve nuevamente envuelto en una tormenta mediática y judicial. Sin embargo, en esta oportunidad, el foco del conflicto no reside en su salud, sino en la conducta de su padre, Julio Ricardo Medina, quien enfrenta graves acusaciones por violencia familiar.
La situación escaló este fin de semana en la localidad de Virrey del Pino, donde la tensión llegó a un punto crítico que requirió la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. Los hechos, que involucran lesiones y amenazas, han puesto de manifiesto una dinámica de violencia recurrente que afecta directamente al núcleo íntimo del ex participante de Gran Hermano.
De acuerdo con la información judicial, el conflicto se reavivó tras el vencimiento de una medida cautelar que le impedía al padre de Thiago acercarse a la vivienda familiar. Apenas expiró dicha restricción, el hombre se hizo presente en el domicilio, lo que derivó en un episodio de extrema violencia. Ante la gravedad de lo ocurrido, las hermanas de Thiago acudieron a la Justicia con el fin de tramitar la renovación de la exclusión del hogar.
El periodista Germán Marcucci, en declaraciones para el portal BigBang, brindó detalles sobre la naturaleza del incidente: "Fue una situación violenta, no habría abuso". Posteriormente, el comunicador amplió la información señalando que Julio Medina fue detenido bajo los cargos de lesiones y amenazas, tras una denuncia efectuada por Camila Ayelén Deniz, su hijastra. En el caso intervino la Fiscalía N°1 de La Matanza, organismo especializado en delitos derivados de violencia familiar.
A pesar de que el hecho está documentado por las autoridades y respaldado por el testimonio de los vecinos de la zona, el joven mediático ha optado por una postura de negación ante la prensa. No obstante, las pruebas parecen ser contundentes. Al respecto, Marcucci aclaró: "Thiago desmiente, pero es la fiscalía la que da cuenta del hecho, además de los vecinos".
Según los reportes de los habitantes del barrio, la policía tuvo que regresar al lugar incluso este lunes, debido a que el progenitor de los Medina amenazaba con ingresar a la propiedad por la fuerza.
Este escenario no es desconocido para los seguidores de la familia. En el año 2022, mientras Thiago se encontraba en plena competencia dentro de la casa de Gran Hermano, su padre ya había protagonizado un suceso similar. En aquella ocasión, el periodista Gustavo Méndez relató las condiciones en las que se encontraba el agresor: "Medina habría aparecido en el domicilio en estado de ebriedad y habría lastimado y amenazado a la hermanastra de Thiago. En ese momento, Medina se encontraba totalmente sedado, hospitalizado y esperando ser trasladado a una dependencia policial".
En ese entonces, Camila Deniz relató que la agresión física se produjo cuando intentó socorrer a sus hermanos menores tras escuchar gritos en la vivienda. Hoy, la historia parece repetirse bajo el mismo patrón de conducta, dejando a la familia nuevamente a la espera de una resolución judicial que garantice su seguridad.
