Detuvieron al padre de Thiago Medina tras una grave acusación familiar: qué pasó

A pesar de que el hecho está documentado por las autoridades y respaldado por el testimonio de los vecinos de la zona, el joven mediático ha optado por una postura de negación ante la prensa. No obstante, las pruebas parecen ser contundentes. Al respecto, Marcucci aclaró: "Thiago desmiente, pero es la fiscalía la que da cuenta del hecho, además de los vecinos".

Según los reportes de los habitantes del barrio, la policía tuvo que regresar al lugar incluso este lunes, debido a que el progenitor de los Medina amenazaba con ingresar a la propiedad por la fuerza.

thiago medina

Este escenario no es desconocido para los seguidores de la familia. En el año 2022, mientras Thiago se encontraba en plena competencia dentro de la casa de Gran Hermano, su padre ya había protagonizado un suceso similar. En aquella ocasión, el periodista Gustavo Méndez relató las condiciones en las que se encontraba el agresor: "Medina habría aparecido en el domicilio en estado de ebriedad y habría lastimado y amenazado a la hermanastra de Thiago. En ese momento, Medina se encontraba totalmente sedado, hospitalizado y esperando ser trasladado a una dependencia policial".

En ese entonces, Camila Deniz relató que la agresión física se produjo cuando intentó socorrer a sus hermanos menores tras escuchar gritos en la vivienda. Hoy, la historia parece repetirse bajo el mismo patrón de conducta, dejando a la familia nuevamente a la espera de una resolución judicial que garantice su seguridad.