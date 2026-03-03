Gabriel Lucero rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano: "Los fantasmas me..."
El primer eliminado del ciclo habló con Santiago del Moro y explicó por qué no logró mostrar su versión más filosa dentro del reality.
A pocos días de convertirse en el primer eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada, Gabriel Lucero se sentó en el debut de “La Cumbre” por Streams Telefe para analizar su paso por la casa junto a Santiago del Moro. El caricaturista, conocido en redes por sus cuentas “Gente rota” y “Viviana Sarnosa”, reconoció que no logró desplegar la ironía que lo caracteriza.
Ante la consulta sobre si el miedo influyó en su desempeño, fue sincero: “Seguramente, y sobre todo el mal descanso”. También vinculó su experiencia al reciente fallecimiento de su padre, una pérdida que, según explicó, impactó más de lo que imaginaba. “Sí. Hice el duelo antes pero igual me pegó fuerte. Lo conté en confianza, pensé que no era importante. Los fantasmas me ganaron”, confesó en una de las declaraciones más profundas de la charla.
Del Moro recordó un momento clave en el que Gabriel, habitualmente ácido, quedó en silencio cuando Yanina Zilli lo increpó en vivo. La respuesta del eliminado fue autocrítica: “Sobrepensé mucho, pensé en la cancelación, en mi pareja, sobreanalicé mucho”.
Más adelante agregó: “El conchero me ganó. No pude, quizás uno es ácido en Twitter porque tiene tiempo, se te ocurren cosas y no en el momento. Después traté de hablar, creí que era un garrón esa guerra y no me podía enojar con ella sin un motivo real. Me pareció exagerada, pensé que no le iba a funcionar y sí, le funcionó”.
Lucero reconoció que no dejó alianzas sólidas dentro del juego, aunque mencionó su cercanía con varios compañeros. También fue claro al señalar con quiénes no logró conectar: “No me fumé a Yanina y a Brian Sarmiento, que es denso. Me da pena por los que se quedaron”.
Sobre el futuro del reality, señaló a Yipio como posible ganadora y cuestionó la actitud de los más jóvenes: “Las plantas son los jovencitos porque se piensan que están en Disney”.
Antes de despedirse, dejó una reflexión sobre la experiencia: “No hay que decir me quiero ir pero en un momento no podés fingir, quedás desnudo y la casa te termina ganando”. Su salida, más que estratégica, parece haber sido el resultado de una batalla interna que no logró resolver a tiempo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario