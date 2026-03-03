Gabriel Lucero rompió el silencio tras su salida de Gran Hermano: "Los fantasmas me..."

Nominados Gran Hermano

Sobre el futuro del reality, señaló a Yipio como posible ganadora y cuestionó la actitud de los más jóvenes: “Las plantas son los jovencitos porque se piensan que están en Disney”.

Antes de despedirse, dejó una reflexión sobre la experiencia: “No hay que decir me quiero ir pero en un momento no podés fingir, quedás desnudo y la casa te termina ganando”. Su salida, más que estratégica, parece haber sido el resultado de una batalla interna que no logró resolver a tiempo.