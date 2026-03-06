Ciro y Los Persas anunció un show en Argentinos Juniors: cuándo será y cómo comprar entradas

ciro y los persas

En los últimos años, Ciro y los Persas se consolidó como uno de los proyectos más convocantes del rock argentino, con giras constantes por el país y presentaciones en grandes escenarios. Con una carrera que supera la década y media, el grupo mantiene un repertorio que combina canciones propias con algunos clásicos muy celebrados por el público en vivo.

De esta manera, el recital anunciado para octubre se perfila como uno de los shows destacados del calendario musical de 2026 en Buenos Aires y una nueva oportunidad para que miles de fanáticos vuelvan a encontrarse con la banda en un estadio.