Ciro y Los Persas anunció un show en Argentinos Juniors: cuándo será y cómo comprar entradas
La banda liderada por Andrés Ciro Martínez confirmó un recital en Buenos Aires para octubre y las entradas ya salieron a la venta.
Ciro y los Persas confirmó un nuevo recital en la Ciudad de Buenos Aires: se presentará el próximo 24 de octubre de 2026 en el Estadio Diego Armando Maradona, la cancha de Argentinos Juniors, ubicada en el barrio porteño de La Paternal.
El anuncio fue realizado por el propio Andrés Ciro Martínez durante su presentación en el Cosquín Rock, uno de los festivales más importantes del país. Desde el escenario, el cantante sorprendió al público al revelar que la banda regresará a Buenos Aires con un show en ese estadio hacia finales de año.
El recital marcará un hecho particular dentro de la trayectoria del grupo, ya que será la primera vez que Ciro y los Persas se presente en la cancha de Argentinos Juniors. El estadio, que lleva el nombre de Diego Maradona, tiene una capacidad que supera las 20 mil personas y en los últimos años comenzó a ser elegido para distintos espectáculos masivos, además de su actividad habitual en el fútbol argentino.
Las entradas para el show se venden a través del sistema Ticketek, con el inicio de la venta anunciado para este 6 de marzo desde las 12 del mediodía. Se espera una fuerte demanda por parte de los fanáticos, teniendo en cuenta la convocatoria que suele generar la banda cada vez que anuncia presentaciones en la Ciudad de Buenos Aires.
En los últimos años, Ciro y los Persas se consolidó como uno de los proyectos más convocantes del rock argentino, con giras constantes por el país y presentaciones en grandes escenarios. Con una carrera que supera la década y media, el grupo mantiene un repertorio que combina canciones propias con algunos clásicos muy celebrados por el público en vivo.
De esta manera, el recital anunciado para octubre se perfila como uno de los shows destacados del calendario musical de 2026 en Buenos Aires y una nueva oportunidad para que miles de fanáticos vuelvan a encontrarse con la banda en un estadio.
