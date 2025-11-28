Citan a declarar a Paula Robles tras las amenazas que recibió Juanita Tinelli: qué viene después
La expareja de Marcelo Tinelli deberá presentarse ante la Fiscalía. Su testimonio será el último, en lo que se cree que será el cierre del expediente.
La Fiscalía está lista para poner punto final a la investigación sobre las presuntas amenazas que involucran a Juana Tinelli y que desató un verdadero escándalo en el clan Tinelli. Este cierre está programado para los próximos días, inmediatamente después de la citación a Paula Robles.
La exbailarina será llamada a declarar la semana entrante, marcando el último paso en la instrucción del expediente. Fuentes de la fiscalía confirmaron a la periodista Marina Calabró que, si bien se considera que el aporte de Robles no será definitorio, su declaración es el paso protocolar final.
Una vez que se reciba el testimonio de Paula Robles, la causa será cerrada.
La decisión de finalizar la investigación se basa en la imposibilidad de probar un delito dentro del marco legal vigente. Es decir, aunque las autoridades reconocen que la llamada en cuestión pudo haber ocurrido, el hecho en sí no se ajusta a una figura penal susceptible de persecución.
Cabe destacar que la investigación se enfrentó a un inconveniente previo: Juana Tinelli no ha entregado su dispositivo móvil a la Fiscalía, lo cual representó una dificultad para el progreso de la denuncia tal como fue formulada inicialmente.
En definitiva, la Fiscalía espera dictar el cierre formal del expediente en breve, una vez concluido el testimonio de Robles.
La supuesta amenaza a Juanita Tinelli
La amenaza que habría recibido Juana Tinelli se trató de una llamada telefónica en la que una voz masculina le advirtió: "Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho".
Según su relato en la denuncia, la comunicación provino de un número oculto. Al atender, el hombre le preguntó: "¿Vos sos Juana Tinelli?". Cuando ella contestó afirmativamente, él se habría identificado diciendo: "Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien", e inmediatamente después pronunció la advertencia sobre el cuidado que debían tener ella y su familia, cortando luego la llamada.
Juana Tinelli, debido al nerviosismo provocado, borró el registro de la llamada, aunque la Justicia investiga si el registro telefónico permanece en el sistema.
La denuncia generó una investigación y la joven recibió un botón antipánico para su protección. El caso, que involucra a su padre Marcelo Tinelli, se está cerrando por inexistencia de delito penal comprobable, a pesar de que la llamada existió.
