Citan a declarar a Paula Robles tras las amenazas que recibió Juanita Tinelli: qué viene después

En definitiva, la Fiscalía espera dictar el cierre formal del expediente en breve, una vez concluido el testimonio de Robles.

La supuesta amenaza a Juanita Tinelli

La amenaza que habría recibido Juana Tinelli se trató de una llamada telefónica en la que una voz masculina le advirtió: "Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho".

Según su relato en la denuncia, la comunicación provino de un número oculto. Al atender, el hombre le preguntó: "¿Vos sos Juana Tinelli?". Cuando ella contestó afirmativamente, él se habría identificado diciendo: "Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien", e inmediatamente después pronunció la advertencia sobre el cuidado que debían tener ella y su familia, cortando luego la llamada.

Juanita Tinelli (1).png

Juana Tinelli, debido al nerviosismo provocado, borró el registro de la llamada, aunque la Justicia investiga si el registro telefónico permanece en el sistema.

La denuncia generó una investigación y la joven recibió un botón antipánico para su protección. El caso, que involucra a su padre Marcelo Tinelli, se está cerrando por inexistencia de delito penal comprobable, a pesar de que la llamada existió.