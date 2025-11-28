Netflix: el drama policial de 6 capítulos que sigue sumando reproducciones

De qué trata "Una familia normal"

Según lo que adelanta la sinopsis oficial de esta producción de Netflix de apenas seis episodios, Una familia normal retrata la caída en picada de un núcleo familiar que parecía impecable, hasta que un crimen estremecedor revela secretos ocultos y expone hasta dónde están dispuestos a llegar para protegerse entre ellos, aun cuando todo empieza a desmoronarse.

Este combo de drama y suspenso logró destacarse dentro del catálogo, sumó una valoración altísima entre los suscriptores y terminó consolidándose como una de las propuestas más elegidas y comentadas de la plataforma.

Reparto de "Una familia normal"

Alexandra Karlsson Tyrefors como Stella Sandell

Lo Kauppi como Ulrika Sandell

Björn Bengtsson como Adam Sandell

Christian Fandango Sundgren como Chris Olsen

Melisa Ferhatovic como Amina Besic

Håkan Bengtsson como Mikael Blomberg

Trailer de "Una familia normal"