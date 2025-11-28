Grave amenaza obliga a cerrar las puertas de la Facultad de Artes de la UNLP: "Voy a fusilarlos a todos"

El texto, plagado de referencias esotéricas y amenazas directas, comenzaba con una frase que encendió todas las alarmas: “Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF”.

En la misma línea, el remitente advertía: “Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible”. Y concluía con un mensaje final que reforzaba su voluntad homicida: “Ya está todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamor a ir con el diablo”.

AMENAZA

La mención a Asmodeus 764 no pasó inadvertida: se trata de un seudónimo que en las últimas semanas ya había aparecido en otro episodio similar que afectó a la Universidad Nacional de Tres de Febrero.