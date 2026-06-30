Federica Pais volvió a la TV y habló de Ernestina: "Decirle que la amo"

Luego, reflexionó sobre el difícil momento que atraviesa su familia y sobre el sufrimiento que había vivido su hermana. “Cuando pasan estas cosas uno también piensa en que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta. Y que de alguna manera está encontrando respuestas. Que tanto buscó acá y que tanto le dolía”, manifestó.

La conductora también explicó por qué eligió volver tan rápido a su lugar de trabajo pese al dolor. “Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otras cosas. Y yo lo necesitaba. Espero que lo entiendan. Y jodido, porque te obliga a hablar de cosas que preferiría mantener en privado”, contó.

Antes de iniciar formalmente el programa, Federica volvió a enviar un mensaje de agradecimiento y acompañamiento a sus seres queridos. “Abrazo enormemente a toda la familia que está en este momento. A nuestra familia. Estamos unidos. Atravesando un momento muy doloroso y muy brutal. Que nunca imaginamos que nos iba a pasar”, concluyó.

La muerte de Ernestina Pais generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y periodístico. La conductora falleció tras un accidente en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. Durante el fin de semana, familiares, amigos y colegas participaron de la despedida realizada en la Ciudad de Buenos Aires, donde Federica estuvo presente acompañando a sus seres queridos.