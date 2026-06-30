Federica Pais volvió a la TV y habló de Ernestina: "Decirle que la amo"
La conductora retomó su programa apenas días después de la muerte de su hermana y, entre lágrimas, explicó por qué necesitaba regresar al trabajo.
Federica Pais volvió este martes a la pantalla chica luego de la muerte de su hermana Ernestina Pais y protagonizó un momento de profunda emoción al comenzar su programa. Conmovida, la conductora explicó que necesitaba recuperar la rutina en medio del dolor que atraviesa junto a su familia.
“¿Cómo les va? Buenas noches a todos. Bienvenidos. Necesitaba estar acá, retomar la rutina”, expresó al inicio de la emisión de 1111 (Ar/12). Visiblemente movilizada, contó cómo fueron los días posteriores a la tragedia y reconoció la dificultad de atravesar una situación tan inesperada.
“Todos saben y es de público conocimiento la espantosa pérdida que tuvimos el viernes pasado. Y desde entonces estamos en una locura y en un vértigo muy difícil de explicar”, sostuvo frente a las cámaras.
El recuerdo de su hermana y el motivo de su regreso
Durante su mensaje, Federica también dedicó unas palabras a todas las personas que acompañaron a la familia en este momento. “Hay una parte de uno que necesita primero agradecer todas las muestras de cariño de tanta gente. El respeto también de tanta gente. El cariño y el respeto de todos mis compañeros de trabajo”, expresó.
Uno de los momentos más emotivos llegó cuando habló directamente de Ernestina y del vínculo que compartieron. “Decirle que la amo. Que más allá de cualquier cosa que pueda haber pasado ella y yo, sabíamos lo que nos unía”, dijo con la voz quebrada.
Luego, reflexionó sobre el difícil momento que atraviesa su familia y sobre el sufrimiento que había vivido su hermana. “Cuando pasan estas cosas uno también piensa en que por suerte no sufrió, que no se habrá dado cuenta. Y que de alguna manera está encontrando respuestas. Que tanto buscó acá y que tanto le dolía”, manifestó.
La conductora también explicó por qué eligió volver tan rápido a su lugar de trabajo pese al dolor. “Necesitaba volver a trabajar. Me hace bien. Este trabajo tiene algo de mágico y de jodido. De mágico porque te obliga a pensar en otras cosas. Y yo lo necesitaba. Espero que lo entiendan. Y jodido, porque te obliga a hablar de cosas que preferiría mantener en privado”, contó.
Antes de iniciar formalmente el programa, Federica volvió a enviar un mensaje de agradecimiento y acompañamiento a sus seres queridos. “Abrazo enormemente a toda la familia que está en este momento. A nuestra familia. Estamos unidos. Atravesando un momento muy doloroso y muy brutal. Que nunca imaginamos que nos iba a pasar”, concluyó.
La muerte de Ernestina Pais generó una fuerte conmoción en el ambiente artístico y periodístico. La conductora falleció tras un accidente en un paso a nivel de la localidad bonaerense de Martínez, partido de San Isidro. Durante el fin de semana, familiares, amigos y colegas participaron de la despedida realizada en la Ciudad de Buenos Aires, donde Federica estuvo presente acompañando a sus seres queridos.
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