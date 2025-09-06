Miranda! confirmó la reversión de "Tu misterioso alguien" junto a Luck Ra: cuándo se estrenará

¿Cómo comenzó la historia de "Miranda!"?

El grupo "Miranda!" se formó hace 24 años y se consolidó como la banda de pop más reconocida del país, conquistando a sus oyentes con sonidos innovadores y looks extravagantes que invitan a romper barreras. Por ello, terminaron convirtiéndose en un ícono representativo de la comunidad LGBT+.

Actualmente, Ale Sergi y Juliana Gattas alcanzan a un público más joven gracias a su participación como jurados en La Voz Argentina 2025 y a su álbum de estudio "Hotel Miranda!", en colaboración con nuevos artistas.

Miranda.jpg

Su presentación en el programa y la improvisación melódica de "Tu misterioso alguien" en versión acústica les permitió revivir este hit, que ingresó al top 50 Argentina de Spotify, al igual que otras canciones como "Mejor que vos", "Mentía" y "Me gusta".

Ale Sergi y Juliana Gattas se conocieron en 2000 gracias a un amigo en común, en un ambiente dominado por la música pop y electrónica. Allí, de inmediato, percibieron su química y mantuvieron una relación amorosa que duró seis meses.

No obstante, según contaron en una entrevista: “nosotros fuimos pareja cuando nos conocimos, estuvimos en pareja unos seis meses. En ese momento no existía Miranda! como grupo. Nos conocimos, nos fascinamos, pero claro, no era que teníamos que ser novios sino ser un grupo”.