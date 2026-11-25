Clemente Cancela reveló en vivo que será padre y sorprendió a Matías Martin y a todo el equipo
El periodista dio la noticia al aire y generó la reacción inmediata de sus compañeros en el estudio que claramente se desayunaron con la primicia.
Clemente Cancela anunció en vivo durante el programa Todo Pasa, por Urbana Play, que será padre junto a su pareja, Paloma Bokser, en una revelación que tomó por sorpresa a sus compañeros de ciclo.
El periodista dio la noticia al aire en medio de un relato sobre su perra Tita y una foto familiar, lo que provocó el asombro inmediato de Matías Martin y el resto del equipo en el estudio.
El anuncio al aire y la reacción de Matías Martin
Al presentar el tema como "días movilizantes", Cancela pidió mostrar una foto de Bokser con Tita apoyada sobre su panza y comentó que ese era el lugar preferido de la perra en los últimos tres meses, antes de que Matías Martin uniera las pistas y el conductor confirmara el embarazo.
Tras la sorpresa inicial, con reacciones como "¡No te lo puedo creer!" y abrazos de sus compañeros, Cancela contó que el nacimiento está previsto para el 4 de junio de 2027, que el proyecto tomó impulso tras mudarse a una casa nueva y dejar de cuidarse antes de un viaje al Mundial, y que también se había realizado estudios previos a sus 49 años.
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