Tras la sorpresa inicial, con reacciones como "¡No te lo puedo creer!" y abrazos de sus compañeros, Cancela contó que el nacimiento está previsto para el 4 de junio de 2027, que el proyecto tomó impulso tras mudarse a una casa nueva y dejar de cuidarse antes de un viaje al Mundial, y que también se había realizado estudios previos a sus 49 años.