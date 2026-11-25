Más adelante en la misma publicación, la influencer dejó traslucir su anhelo más íntimo de poder reencontrarse siquiera un instante con el empresario para ponerlo al tanto de todo lo ocurrido en su vida desde aquel entonces. Con absoluta sinceridad, Marta confesó ese deseo pendiente al escribir: “Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste”, sintetizando la necesidad afectiva de compartir sus vivencias actuales con él.

Para concluir su homenaje en redes sociales, la hija de Ricardo Fort eligió una reflexión final que condensó la convivencia permanente con el duelo y el amor intacto a pesar de la distancia física. De esta manera, cerró su dedicatoria con una sentencia tan honesta como desgarradora: “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.