Marta Fort recordó a Ricardo a 13 años de su muerte: "Avasallante e irrepetible"
A 13 años de perder a su papá, la influencer compartió un tierno posteo en redes sociales en donde deseó volver a abrazar al Comandante.
Al cumplirse 13 años de la partida de Ricardo Fort, su hija Marta Fort eligió sus plataformas digitales para rendirle un sentido homenaje público. A través de una publicación cargada de afecto y nostalgia, la joven compartió con su comunidad de seguidores una postal familiar del pasado en la que posa junto al recordado empresario y a su hermano mellizo, Felipe, acompañando la imagen con una dedicatoria que tocó de lleno el corazón de quienes la siguen.
Marta Fort recordó a Ricardo a 13 años de su muerte: "Avasallante e irrepetible"
El mensaje fue difundido mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram durante la jornada de este 25 de noviembre, fecha que sigue teniendo un peso emocional enorme en la vida de la heredera. Al abrir su texto conmemorativo, Marta dejó en claro cuánto añora la cotidianidad compartida durante su infancia con una frase conmovedora: “13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos”, reflejando el paso del tiempo sin que disminuya el cariño hacia su padre.
En otro pasaje de su escrito, la joven profundizó sobre el impacto irreversible que significó aquella pérdida y reivindicó tanto el rol familiar como la personalidad arrolladora que caracterizó al empresario mediático.
Con palabras cargadas de admiración, Marta definió esta jornada especial señalando: “Fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida. La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá”.
Asimismo, la joven quiso poner en valor la huella formativa que Ricardo dejó en ella y cómo esos aprendizajes siguen guiando su camino personal en la actualidad. Al agradecerle por las herramientas recibidas durante los años en que estuvieron juntos, Marta manifestó con gratitud: “Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos”, reconociendo la influencia directa de su papá en su carácter y crecimiento.
Más adelante en la misma publicación, la influencer dejó traslucir su anhelo más íntimo de poder reencontrarse siquiera un instante con el empresario para ponerlo al tanto de todo lo ocurrido en su vida desde aquel entonces. Con absoluta sinceridad, Marta confesó ese deseo pendiente al escribir: “Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste”, sintetizando la necesidad afectiva de compartir sus vivencias actuales con él.
Para concluir su homenaje en redes sociales, la hija de Ricardo Fort eligió una reflexión final que condensó la convivencia permanente con el duelo y el amor intacto a pesar de la distancia física. De esta manera, cerró su dedicatoria con una sentencia tan honesta como desgarradora: “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.
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