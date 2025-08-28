Cochito López ¿desmintió? haber tenido un romance con Pampita: "No me voy a poner a..."
El piloto habló con humor sobre los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con la modelo y aclaró que solo la conoce de manera amistosa.
Durante las últimas semanas, los medios estuvieron al tanto de un rumor que vinculaba a Juan Manuel “Cochito” López con Carolina “Pampita” Ardohain. La versión circuló en el contexto en que la modelo atravesaba un período de separación de Martín Pepa y fue impulsada por la periodista Fernanda Iglesias, quien aseguró que ambos se habrían encontrado la noche del sábado 9 de agosto en el country Mayling de Pilar, donde reside el piloto.
La noticia generó revuelo en las redes sociales y diversos portales de farándula, incluso poniendo a Pampita en el centro de la escena mediática. Sin embargo, la conductora de Los 8 escalones se encargó de desmentir categóricamente cualquier vínculo sentimental, negando que hubiera sucedido algo fuera de lo amistoso.
Ahora fue el turno de Cochito López, quien ante las cámaras de Puro Show se mostró relajado y con humor al abordar la polémica. “Ella ya lo contó todo. ¿Por qué van a desconfiar de la palabra de ella? Si lo desmintió, hay que creerle. Digo lo mismo que dice ella, no voy a ponerme a decir algo diferente”, afirmó el piloto, dejando en claro que coincide con la postura de Pampita y evitando alimentar especulaciones.
El cronista también quiso conocer su relación con personas oriundas de La Pampa, a lo que López respondió: “Tengo un montón de amigos”, aclarando que mantiene vínculos sociales amplios sin involucrarlos en la polémica.
Al ser consultado directamente sobre la modelo y si alguna vez habían coincidido en persona, Cochito López fue contundente: “Sí, la conozco cara a cara. Tenemos amigos en común. Solo eso“. Con estas palabras, el piloto descartó de manera definitiva cualquier tipo de acercamiento romántico y enfatizó que su relación con Pampita es estrictamente amistosa y social.
