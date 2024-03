"Por el programa pasaron todos. Desde Mauro Colagreto, número uno mundial. Todos los cocineros conocidos pasaron y todos los desconocidos también ", comenzó diciendo el conductor.

VIDEO Así fue la despedida de Cocineros Argentinos en la TV Pública

Y, agregó: "Llegamos a cada uno de los rincones, desde aquel 5 de enero de 2009 y le dimos voz a todas esas identidades que conforman la gastronomía argentina, que conforman la identidad de un país".

"Entonces, para todos nosotros, creo que nos merecemos que nos abracemos entre todos, que celebremos eso. Seguramente nos vamos a encontrar en otro lugar, pero se cierra un ciclo hermoso y entrañable dentro de la TV Pública", siguió diciendo el chef.

Luego, expresó: "Un programa como este no hubiese existido, si no existen los medios públicos. Si no hay medios públicos, nadie apuesta por un programa federal. Nadie apuesta por mandarse al rincón, del rincón, del rincón, de la Argentina, a donde solo llega la TV Pública porque tampoco llega el cable y poder mostrar su vida, su historia, su idiosincrasia, sus tristezas, sus alegría, nuestra identidad".

Cabe destacar que el envío era uno de los pocos de la TV Pública que conseguía superar la unidad de rating, llegando incluso a picos de 1.5. Tales métricas, por más que puedan parecer escasas, eran más que considerables para la señal.