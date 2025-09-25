Coco Sily anunció que se casará con su pareja, Chimi Meza: todos los detalles

La reacción de Lizy Tagliani

Lizy Tagliani no tardó en reaccionar a la noticia. La artista se mostró muy emocionada y orgullosa del papel que le ha sido confiado. "Me da mucha felicidad y me honra ser la madrina de este amor", escribió en sus redes sociales. Chimi, por su parte, le respondió con un mensaje cargado de afecto. “Te amamos, madrina”, sellando el lazo que une a las tres figuras.

Los seguidores de Coco Sily, que lo han acompañado a lo largo de su carrera, se sumaron a la celebración. Los mensajes en las redes sociales rebasaron los elogios. Uno de ellos le escribió: “¡Esa Chimi es una genia y se merece todo el amor que está siendo correspondido por vos, Coco! Felicidades de corazón”. Otro seguidor recordó los años en los que veía el programa Compatriotas con su hijo, y aseguró que era testigo de la felicidad del conductor.