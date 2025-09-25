Coco Sily anunció que se casará con su pareja, Chimi Meza: todos los detalles
El humorista anunció la noticia que fue muy bien recibida por sus seguidores, en especial cuando contó quién será la madrina para acompañarlos.
Coco Sily anunció una noticia inesperada en su programa de radio, #CódigoSily: ¡se casa! El actor y conductor reveló que dará el "sí" el 16 de noviembre con su pareja, Chimi Meza. El anuncio, que hizo sin misterio y con un gran entusiasmo, ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo.
Además de revelar la fecha, Sily dio un detalle que sorprendió a todos sus oyentes: Lizy Tagliani será la madrina de la boda. El actor explicó que la artista tiene mucho que ver con su relación y la de Chimi. La boda será un gran evento, al que asistirá un sacerdote que ambos quieren mucho, para que bendiga la unión.
Un romance que creció en la radio
El vínculo entre Coco Sily y Chimi Meza nació hace menos de dos años, en octubre de 2023, cuando ella trabajaba como columnista en la misma radio donde él conducía su programa. Desde entonces, la química inicial se transformó en un romance sólido. A pesar de que no conviven a diario, la pareja ha logrado una dinámica que se ajusta a sus necesidades, basada en la independencia y el respeto.
En una reciente charla con Infobae, el humorista detalló que los fines de semana se instala en la casa de ella en el Bajo San Isidro y durante la semana, ella se queda con él en su departamento de Núñez. Sily confesó entre risas que la idea de la boda surgió de forma muy natural. "Le dije: ¿querés una joda grande?, me dijo que sí y le dije: ¿la organizas toda vos?, me dijo que sí, así que listo", contó.
La reacción de Lizy Tagliani
Lizy Tagliani no tardó en reaccionar a la noticia. La artista se mostró muy emocionada y orgullosa del papel que le ha sido confiado. "Me da mucha felicidad y me honra ser la madrina de este amor", escribió en sus redes sociales. Chimi, por su parte, le respondió con un mensaje cargado de afecto. “Te amamos, madrina”, sellando el lazo que une a las tres figuras.
Los seguidores de Coco Sily, que lo han acompañado a lo largo de su carrera, se sumaron a la celebración. Los mensajes en las redes sociales rebasaron los elogios. Uno de ellos le escribió: “¡Esa Chimi es una genia y se merece todo el amor que está siendo correspondido por vos, Coco! Felicidades de corazón”. Otro seguidor recordó los años en los que veía el programa Compatriotas con su hijo, y aseguró que era testigo de la felicidad del conductor.
