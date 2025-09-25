Marcelo Tinelli se separó de Milett Figueroa tras dos años de relación

Uno de los momentos más comentados del anuncio fue la reacción de su hija Cande Tinelli, con quien se rumoreaba que Milett no se llevaba bien. "Graciasssss… Gracias, Milett", cantó Cande, parafraseando a su padre. A pesar de que Tinelli la frenó, ella demostró su alegría por el fin de la relación.

Para finalizar, Marcelo le envió un mensaje a Milett, a su familia y a la gente de Perú, y adelantó que la modelo seguirá trabajando en Argentina y en Lima. "La amo mucho, pasé dos años hermosos, y algún día puede venir acá tranquilamente", concluyó.