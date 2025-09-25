Vigilia por Thiago Medina: familiares, amigos y fans se unen frente al hospital

Según los informes, el equipo médico realizó un ateneo interdisciplinario para analizar la evolución y definir los próximos pasos terapéuticos, destacando la necesidad de controles constantes y precisos. En las últimas horas, Thiago presentó un episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas del personal de salud.

image

La respuesta fue favorable y actualmente se encuentra sin necesidad de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios estables y gases arteriales dentro de rangos normales. El tratamiento antibiótico continúa siguiendo los protocolos establecidos, mientras que el pronóstico se mantiene reservado.

Este gesto de unidad y apoyo refleja la cercanía y el afecto que Thiago ha generado en su entorno, demostrando cómo la combinación de familia, amigos y fanáticos puede transformarse en un respaldo emocional significativo. La vigilia será, además de un momento de encuentro, un símbolo de esperanza colectiva en medio de la incertidumbre que rodea la salud del joven exparticipante de reality.

image