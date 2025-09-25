Vigilia por Thiago Medina: familiares, amigos y fans se unen frente al hospital
El joven de 22 años continúa internado en terapia intensiva y la comunidad que lo sigue organiza un encuentro simbólico para enviar fuerzas.
La delicada salud de Thiago Medina, conocido por su participación en Gran Hermano 2022, mantiene en vilo a su familia, amigos y seguidores. Desde hace casi dos semanas, el joven permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, y su estado ha movilizado a quienes lo acompañan con mensajes de esperanza, cadenas de oración y muestras de afecto constantes.
Frente a esta situación, sus allegados convocaron a una vigilia prevista para el viernes 26 a partir de las 10, con el objetivo de expresar apoyo y solidaridad mientras se espera una mejoría en su estado de salud. La iniciativa, impulsada principalmente por sus hermanas y seguidores cercanos, busca reunir velas, plegarias y buenas energías en un gesto de unidad.
Camila Deniz, hermana de Thiago, utilizó sus redes sociales para difundir la convocatoria, invitando a personas de todas las creencias a participar de manera respetuosa. “Queremos que cada gesto, ya sea un rezo, una oración o un pedido al universo, pueda llegar a Thiago y transmitirle fuerza. Todo será bienvenido y respetado”, señalaron las organizadoras, enfatizando la importancia de mantener el orden, la limpieza y la calma durante el encuentro.
La convocatoria refleja el compromiso de quienes acompañan al joven no solo desde fuera del hospital, sino también a través de un seguimiento cercano de su evolución médica. Durante la jornada del miércoles, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió comunicados sobre su situación clínica.
Según los informes, el equipo médico realizó un ateneo interdisciplinario para analizar la evolución y definir los próximos pasos terapéuticos, destacando la necesidad de controles constantes y precisos. En las últimas horas, Thiago presentó un episodio de descompensación respiratoria que requirió maniobras específicas del personal de salud.
La respuesta fue favorable y actualmente se encuentra sin necesidad de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios estables y gases arteriales dentro de rangos normales. El tratamiento antibiótico continúa siguiendo los protocolos establecidos, mientras que el pronóstico se mantiene reservado.
Este gesto de unidad y apoyo refleja la cercanía y el afecto que Thiago ha generado en su entorno, demostrando cómo la combinación de familia, amigos y fanáticos puede transformarse en un respaldo emocional significativo. La vigilia será, además de un momento de encuentro, un símbolo de esperanza colectiva en medio de la incertidumbre que rodea la salud del joven exparticipante de reality.
