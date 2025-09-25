Rihanna se convirtió en madre por tercera vez: nació su hija y le puso un nombre muy especial
La cantante de Barbados y su pareja, el rapero estadounidense A$AP Rocky, ya eran padres de dos nenes, RZA y Riot, nacidos entre 2022 y 2023.
Rihanna se convirtió en madre por tercera vez con la llegada de su primera hija, que nació el 13 de septiembre pasado. Feliz con su heredera y sus moños rosas después de dos varones, la cantante compartió la noticia en sus redes sociales.
En su posteo Rihanna presentó a su primera hija, Rocki Irish Mayers, cuyo nombre tiene un guiño a su papá, el rapero Rakim Athelaston Mayers, artísticamente conocido como A$AP Rocky.
La pareja ya compartía dos varones, también con nombres empezados en R: RZA Athelston Mayers, nacido en mayo de 2022, y Riot Rose Mayers, que es de agosto de 2023.
En su posteo de Instagram la cantante de 37 años mostró una segunda foto de dos minúsculos guantes de boxeo hechos de satén rosado a la manera en que se hacen los zapatos de ballet, lo que destaca su personalidad fuerte y femenina, todo un deseo para su hija.
Rihanna anunció su tercer embarazo en mayo de este año, cuando deslumbró con su look en la alfombra roja de la Met Gala 2025, que justamente presidió junto a A$AP Rocky después de ser una de las parejas más relevantes de las últimas ediciones del evento de moda más importante de la ciudad de Nueva York.
Además de convertirse en empresaria de la moda y el maquillaje con propia su marca, Fenty, Rihanna se abocó a su vida familiar en vez de en hacer giras y la música quedó en un segundo plano.
De hecho, el concierto multitudinario más reciente lo ofreció en febrero de 2023, en el Halftime Show del Super Bowl, donde además reveló con su look que estaba embarazada por segunda vez.
Puede que la cantante oriunda de Barbados no vuelva a los escenarios tampoco en 2025, y mucho menos a un estudio de grabación, pero sus novedades recientes tienen a su público encantado.
