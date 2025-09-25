Rihanna se convirtió en madre por tercera vez: nació su hija y le puso un nombre muy especial

rihanna

Rihanna anunció su tercer embarazo en mayo de este año, cuando deslumbró con su look en la alfombra roja de la Met Gala 2025, que justamente presidió junto a A$AP Rocky después de ser una de las parejas más relevantes de las últimas ediciones del evento de moda más importante de la ciudad de Nueva York.

Además de convertirse en empresaria de la moda y el maquillaje con propia su marca, Fenty, Rihanna se abocó a su vida familiar en vez de en hacer giras y la música quedó en un segundo plano.

De hecho, el concierto multitudinario más reciente lo ofreció en febrero de 2023, en el Halftime Show del Super Bowl, donde además reveló con su look que estaba embarazada por segunda vez.

rihanna embarazada.jpg

Puede que la cantante oriunda de Barbados no vuelva a los escenarios tampoco en 2025, y mucho menos a un estudio de grabación, pero sus novedades recientes tienen a su público encantado.