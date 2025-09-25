Juana Molina publicó un adelanto de su primer disco en ocho años: el video

Entre 2019 y 2024, actuó en vivo en varios escenarios, grabó en múltiples estudios y colaboró con una gran cantidad de artistas, para finalmente trabajar con los productores Mario Agustín De Jesús Gonzàlez y Emilio Haro, quienes la ayudaron a dar forma a un proyecto cohesivo y único.

El single Siestas ahí, producido por el sello Sonamos y distribuido junto a Disquería RGS, es la primera muestra oficial de DOGA, que llegará al completo el próximo 5 de noviembre.