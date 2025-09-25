Juana Molina publicó un adelanto de su primer disco en ocho años: el video
Con su surrealismo intrigante habitual, la artista experimental estrenó Siestas ahí, adelanto que funciona como primer adelanto de su nuevo álbum.
Después de casi ocho años sin publicar material inédito, Juana Molina regresa con DOGA, el octavo disco de su carrera. El álbum, compuesto por diez temas, estará disponible en noviembre y contará con un primer adelanto: el single “Siestas ahí”, que se lanzará el 25 de septiembre en plataformas digitales.
El anuncio llegó acompañado de otra novedad: dos conciertos de presentación en La Trastienda, programados para el 21 y 22 de noviembre. “Se acerca la salida del disco y estoy muy ansiosa”, compartió Molina en sus redes. “Como todavía faltan casi dos meses, les doy dos noticias hermosas: la primera es que vamos a sacar antes, a modo de copetín, un temichi, lo que podría llamarse ‘corte de difusión’ (aunque me da risa lo de ‘difusión’). Y segundo, les voy avisando que el 21 y el 22 de noviembre haremos la presentación del disco en La Trastienda”.
Con su surrealismo intrigante habitual, la artista experimental argentina estrenó Siestas ahí, adelanto que funciona como primer adelanto de DOGA, nada menos que su primer larga duración en 8 años, después de haber publicado en 2017 su último trabajo hasta la fecha, Halo.
Diez canciones que, según la propia artista, fueron creadas a través de un meticuloso proceso que llevó casi seis años de trabajo. Juana lo describe en su comunicado de prensa con una metáfora culinaria: "Fue como preparar una comida para seis comensales con ingredientes como para un batallón".
Entre 2019 y 2024, actuó en vivo en varios escenarios, grabó en múltiples estudios y colaboró con una gran cantidad de artistas, para finalmente trabajar con los productores Mario Agustín De Jesús Gonzàlez y Emilio Haro, quienes la ayudaron a dar forma a un proyecto cohesivo y único.
El single Siestas ahí, producido por el sello Sonamos y distribuido junto a Disquería RGS, es la primera muestra oficial de DOGA, que llegará al completo el próximo 5 de noviembre.
