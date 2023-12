Coki Ramírez fue avergonzada en Bailando 2023 por su nuevo novio

La relación entre Coki Ramírez y Ezequiel Corbo fue revelada por Pepe Ochoa quien, en "El Diario de Mariana" confesó: "Estaban juntos en el teatro, hubo manitos, besitos. Ella es muy dicharachera. Pero cuando me vieron a mi no lo podían creer". Ante esto, la participante del Bailando fue consultada por Marcelo Tinelli y respondió: "Que mala suerte, justo atrás nuestra estaba. No puede ser. Igual no fue una cita lo que tuvimos con él… Nos juntamos por laburo. Fui a comer por Palermo. La charla fue súper fuerte porque yo le conté experiencias desagradables que tuvo con varios productores".