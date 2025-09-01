Comienza el "Primer Round" en La Voz Argentina: de qué se trata y a qué hora ver en vivo

lali esposito la voz argentina

Quiénes compiten en el Primer Round del Team Lali

Valentino Rossi.

Jaime Muñoz.

Lola Kajt.

Alan Lez.

Rafael Morcillo.

Nicolás Armayor.

Giuliana Piccioni.

Iara Lombardi.

A qué hora y cómo ver La Voz Argentina

El Primer Round de La Voz Argentina se podrán ver este lunes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.

¡Se viene una nueva etapa!



El #TeamLali se enfrenta al PRIMER ROUND



HOY #LaVozArgentina a las 21.45 con la conducción de @nicolasocchiato pic.twitter.com/MNoz6RS9l3 — La Voz Argentina (@LaVozArgentina) September 1, 2025