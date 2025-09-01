Comienza el "Primer Round" en La Voz Argentina: de qué se trata y a qué hora ver en vivo
Una nueva etapa se abre este lunes en el exitoso ciclo de Telefe: enterate todos los detalles de esta fase que perfila hacia la gran final.
Este lunes 1 de septiembre no sólo arranca un nuevo mes, sino también el "Primer Round" en La Voz Argentina, una fase decisiva donde los concursantes se enfrentarán para evitar la eliminación. Tras las Audiciones a Ciegas, las Batallas, los Knockouts y los Playoffs recientemente resueltos, esta nueva etapa acerca aún más a los participantes a la final.
De esta manera, el exitoso certamen de canto que conduce Nico Occhiato por Telefe comienza a ponerse más apasionante.
De qué se trata el Primer Round y cuál es el equipo que iniciará
Esta nueva instancia pondrá a prueba a los participantes de cada equipo. Después de las presentaciones solistas de cada artista, el coach de su equipo elegirá y salvará a los tres miembros que considere más sobresalientes. Los concursantes que no sean salvados por su propio coach no estarán a salvo. Serán evaluados por los demás coaches, quienes les asignarán un puntaje. El participante que obtenga la puntuación más baja quedará eliminado de la competencia.
El equipo en debutar con el Primer Round es el de Lali Espósito.
Quiénes compiten en el Primer Round del Team Lali
- Valentino Rossi.
- Jaime Muñoz.
- Lola Kajt.
- Alan Lez.
- Rafael Morcillo.
- Nicolás Armayor.
- Giuliana Piccioni.
- Iara Lombardi.
A qué hora y cómo ver La Voz Argentina
El Primer Round de La Voz Argentina se podrán ver este lunes, desde las 21:45 horas, bajo la conducción de Nico Occhiato, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe y de Luzu TV.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la perfomance de los cantantes que siguen en juego.
